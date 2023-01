Prédiction du prix du bitcoin : les day traders ne sont pas déconcertés par la macro | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a brièvement marqué la barrière de 17 000 $ cette semaine.

BTC a franchi deux indicateurs significatifs à court terme.

La tendance haussière actuelle sera annulée si le niveau de prix de 16 750 $ perd son support.

Le prix du bitcoin intéresse les day traders, car le marché des boues pourrait enfin voir un afflux de volatilité. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer le prochain mouvement potentiel de BTC.

Le prix du Bitcoin offrira une opportunité au trader

Le prix du bitcoin a augmenté par étapes au cours de la première semaine de l’année, renforçant une augmentation de 4 % de la valeur marchande depuis le prix d’ouverture du 1er janvier. La tendance haussière progressive a ricoché entre la zone de 16 500 $ et 16 990 $. Le vendredi 6 janvier, les haussiers se sont poursuivis, élargissant la tendance haussière dans la zone des 17 000 $.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 16 937 $, car les day traders ont rapidement enregistré des bénéfices au niveau psychologique de 17 000 $. Au cours de la hausse, les haussiers ont réussi à franchir les moyennes mobiles exponentielles à 8 jours et à 21 jours, suggérant que davantage de gains de tendance haussière pourraient être obtenus dans les prochains jours.

Si le marché est véritablement haussier, la prochaine cible à viser pour les haussiers serait le plus haut de décembre de 18 387 $. Le niveau mensuel clé est parallèle au niveau de 50,% de Fib, extrait d’un outil de retracement de Fibonacci entourant le plus haut du swing de novembre à 21 480 $ et le plus bas de 2022 à 15 476 $. Le niveau cible crée la possibilité d’un rallye de 9% par rapport au prix actuel du BTC aujourd’hui.

Graphique BTC/USDT sur 3 jours

Les traders participant à l’idée de contre-tendance doivent se rappeler que la tendance plus large pointe toujours vers le sud sur la base de l’enchère de décembre s’établissant dans le rouge à 16 256 $. Si les baissiers dépassent la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours de 16 750 $, le potentiel de tendance haussière plus court serait nul. En conséquence, les traders pourraient induire un défi du plus bas de 2022 à 15 476 $, entraînant une baisse de 9 % par rapport à la valeur marchande actuelle de Bitcoin.