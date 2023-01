Prédiction des prix FTT : SBF non coupable de plaider coupable pour induire la liquidation ? | Cryptomonnaie

Le prix de la FTT est passé de 25 $ à 0,90 $ au cours du quatrième trimestre de 2022.

L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a récemment plaidé non coupable d’accusations de fraude financière et d’inconduite.

Le jeton FTT pourrait entrer dans la découverte des prix à la baisse si le niveau de 0,82 $ était dépassé.

Le prix FTT est dans une situation difficile au cours de la première semaine de 2023. Les récentes décisions de justice de l’ancien PDG Sam Bankman-Frieds pourraient être problématiques pour l’action future sur les prix du jeton d’échange centralisé.

Le jeton de prix FTT est dans une position dangereuse

Le jeton de prix FTT de FTX a connu une baisse de 95 % alors que le jeton d’échange de crypto-monnaie est passé de 25 $ à 0,90 $ en moins de deux mois. Au cours du quatrième trimestre, FTX a déposé son bilan et l’ancien PDG Sam Bankman-Fried (SBF) a été arrêté pour fraude financière et inconduite de fonds de consommation.

Au cours de la première semaine de la nouvelle année, le scandale FTX est devenu encore plus controversé alors que SBF a plaidé non coupable des accusations présumées. La controverse a conduit les investisseurs à se demander s’il y a un espoir qu’un recul de la TTF récupère une partie des pertes accumulées.

Le prix FTX se vend actuellement aux enchères à 0,91 $, car les traders ont dépassé les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et les moyennes mobiles simples sur 21 jours. D’un point de vue purement technique, l’obstacle haussier permet la possibilité de tendance haussière du jeton FTT. Le premier niveau de liquidité à viser pour les teneurs de marché serait la zone de support cassée à 1,24 $, ce qui représenterait une hausse de 40 % par rapport au prix FTT d’aujourd’hui.

Graphique FTT/USDT sur 1 jour

Pourtant, le jeton FTX se négocie déjà en dessous du premier niveau de support établi entre le 14 novembre et le 16 décembre. Ainsi, les baissiers ont déjà remporté la première bataille, piégeant un mois d’acheteurs précoces dans le processus. Une deuxième tentative au plus bas de 2022 à 0,82 $ ne doit pas être prise à la légère. Une violation de la barrière pourrait induire une nouvelle tendance à la baisse des prix poussant le jeton FTX dans la découverte des prix à la baisse. La découverte des prix suggérerait un comportement erratique et imprévisible du prix FTT avec des objectifs imprévisibles.

Cette vidéo montre comment les mouvements de prix Bitcoin pourraient affecter le prix FTT