FTX US et Liquidators annoncent un accord de coopération alors que Sam Bankman-Fried se bat pour ses parts de Robinhood | Cryptomonnaie

FTX.US et Bahamas Liquidators ont déclaré qu’ils travailleraient ensemble pour partager des informations et assurer le recouvrement des créanciers.

Conformément à l’accord, jusqu’à ce qu’une résolution soit trouvée, les actifs numériques seront sous la protection de la Securities Commission des Bahamas.

Sam Bankman-Fried affirme que les actions de Robinhood sont sous le contrôle d’Emergent Fidelity Technologies, qui ne fait pas partie de la faillite.

La saga FTX a noté aujourd’hui une évolution plutôt positive sous la forme d’un accord de coopération entre sa branche américaine et les coliquidateurs provisoires bahamiens. Cela permettra à la procédure de faillite d’aboutir à un accord mutuel et d’assurer un recouvrement maximal pour les créanciers. D’autre part, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, se bat pour la propriété de 450 millions de dollars d’actions Robinhood.

FTX.US et les liquidateurs se donnent la main

FTX et sa branche américaine ont annoncé leur faillite en novembre dernier, et depuis lors, la société a été aux prises avec les liquidateurs des Bahamas nommés par le tribunal. Cela a finalement pris fin vendredi après que la division américaine de FTX et les liquidateurs provisoires conjoints ont annoncé un accord de coopération.

Selon l’accord, les deux parties travailleront ensemble pour convenir mutuellement de la procédure de faillite. Cela inclut le partage d’informations ainsi que l’exploration d’alternatives pour maximiser les récupérations des parties prenantes. Commentant la même chose, l’actuel PDG de FTX, John Ray, a déclaré :

« Il y a des problèmes pour lesquels nous n’avons pas encore trouvé d’accord, mais nous avons résolu bon nombre des questions en suspens et avons une voie à suivre pour résoudre le reste. »

Brian J. Simms des liquidateurs de la provision conjointe a déclaré que l’objectif commun est de trouver la meilleure solution pour les clients et les créanciers de FTX. L’accord a également confirmé que jusqu’à ce que les deux parties parviennent à une résolution, les actifs numériques contrôlés par la Securities Commission des Bahamas seront protégés par l’organisme de réglementation.

Sam Bankman-Fried a besoin des actions de Robinhood

Sam Bankman-Fried et ses avocats ont déposé une requête devant le tribunal pour tenter de prendre le contrôle des 450 millions de dollars d’actions Robinhood liées à son nom. Selon le dossier, les avocats de Bankman-Fried ont affirmé que les actions ne faisaient pas partie de l’actif de la faillite puisqu’elles étaient contrôlées par Emergent Fidelity Technologies.

Ils ont fait valoir que FTX ne pouvait pas revendiquer la propriété à moins de prouver qu’Alameda l’avait frauduleusement remis à Emergent Fidelity Technologies. Ils ont par ailleurs ajouté que Sam Bankman-Fried avait besoin de ces fonds pour payer sa défense. Le plaidoyer de Sam Bankman-Fried est intervenu après que le ministère de la Justice a tenté de saisir l’actif cette semaine.