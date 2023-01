Pourquoi le prix Cardano oblige les investisseurs à vivre selon la mentalité HODL | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a produit cinq mois d’action persistante des prix à la baisse.

ADA a rebondi de 10% depuis début janvier.

ADA pourrait rebondir entre 45 et 120% si le marché de la cryptomonnaie peut provoquer un renversement.

Le prix Cardano a subi des pertes sans escale depuis août 2022. À un moment donné, le prix Cardano devrait afficher un renversement substantiel. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer l’évolution future des prix d’ADA.

Prix ​​Cardano et tendance baissière persistante

Le prix de Cardano est actuellement de 92 % depuis qu’il a atteint des sommets historiques à 3,10 $ en septembre 2021. 52 % des pertes accumulées sont attribuables à l’effort de l’traders au cours des cinq derniers mois, car l’ADA a produit cinq mois rouges consécutifs d’affilée. .

Le prix Cardano se vend actuellement aux enchères à 0,273 $. Depuis le 1er janvier, les haussiers ont provoqué un pic de contre-tendance de 10 %. L’un des aspects les plus intéressants de la disparition du glissement de terrain d’ADA est indiqué sur l’indicateur de volume. Tout au long de la baisse de 92 %, le profil des volumes est demeuré relativement inchangé et diminue constamment. Il s’agit d’un signal d’inversion subtil pour que les swing traders à long terme restent optimistes et « tiennent bon pour la vie » pendant l’assaut baissier. Normalement, l’indicateur de volume de fondu s’affiche avant que des inversions de tendance étonnantes ne se produisent.

Si le prix Cardano peut retirer un crypto-180, les niveaux clés à viser seraient le niveau de support cassé à 0,40 $ et la zone de liquidité de 0,63 $ qui doit rester non étiquetée tout au long de la tendance baissière. Le prix Cardano potentialise un rallye entre 45 et 120% par rapport à la valeur marchande actuelle d’ADA.

Graphique ADA/USDT sur 1 mois

Tenter toujours d’attraper le couteau peut entraîner davantage de pertes, car la tendance baissière ne montre aucun chandelier d’inversion sur la période mensuelle. Depuis que les baissiers ont clôturé décembre en baisse avec une perte de 23%, la tendance baissière a encore le potentiel de baisser avec un niveau clé à 0,18 $, une zone de liquidité non étiquetée établie lors de la course haussière 2020-2021. Une violation du niveau entraînerait une perte supplémentaire de 30% par rapport au prix actuel de Cardano.