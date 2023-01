Mt.Gox repousse la date limite de distribution pour les créanciers qui devaient 2,29 milliards de dollars, les perspectives de prix du Bitcoin restent optimistes | Cryptomonnaie

Mt.Gox a repoussé sa date limite d’enregistrement et de distribution pour les créanciers au 10 mars 2023.

L’ancien échange cryptomonnaie doit 2,29 milliards de dollars aux créanciers; les experts affirment que la fermeture de Kraken a affecté le délai d’enregistrement du remboursement.

Les experts ont établi des parallèles entre Binance et Mt.Gox avec l’ancienne domination croissante du nombre d’utilisateurs et du volume des échanges.

Mt.Gox, un ancien échange cryptomonnaie qui doit à ses clients 2,29 milliards de dollars, a repoussé la date limite d’enregistrement et de distribution des fonds d’utilisateurs perdus. L’échange a subi un exploit en 2014, et les experts pensent que Kraken a récemment fermé ses opérations au Japon, ce qui entrave la distribution des Bitcoins perdus.

Les créanciers de Mt.Gox attendent longtemps avant que 2,29 milliards de dollars de Bitcoin ne soient restitués

Mt.Gox, un ancien échange de crypto-monnaie basé au Japon, a repoussé le calendrier d’enregistrement et de distribution des jetons Bitcoin perdus. Les créanciers ont désormais plus de temps pour décider de la méthode de remboursement dans laquelle ils souhaitent être payés et enregistrer leurs informations de bénéficiaire.

L’échange crypto a annoncé que la date limite a été repoussée au 10 mars 2023 à partir du 10 janvier. Les créanciers ont désormais plus de temps pour s’inscrire auprès de Mt.Gox et sélectionner la manière dont ils souhaitent être remboursés. L’annonce a exhorté les créanciers à partager leurs coordonnées et à terminer leur inscription avant la nouvelle date limite.

Annonce du Mont Gox

L’annonce se lit comme suit :

Le syndic de réadaptation commencera à confirmer le contenu de votre sélection et de votre inscription, etc., après ce moment afin d’effectuer le remboursement le plus rapidement possible après le 10 mars 2023 (heure du Japon).

Kraken, un important échange de crypto-monnaie, a récemment fermé ses opérations au Japon. Les experts pensent que Mt.Gox retarde sa date limite d’enregistrement et de remboursement à cause de la même chose.

Pourquoi Binance est comparé à Mt.Gox

Binance, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, a connu un pic de domination. L’échange de Changpeng Zhao commande jusqu’à 92% du volume au comptant de Bitcoin selon une étude de fin d’année réalisée par des chercheurs en cryptomonnaie d’Arcane.

La société a déclaré qu’il n’y avait pas de gagnants évidents de 2022 autres que Binance, à la fois dans la structure et la domination du marché de la cryptomonnaie. Le seul concurrent pour la domination actuelle de Binance est Mt.Gox en 2013, lorsque l’échange était encore fonctionnel.

Mt.Gox a géré jusqu’à 70% de tous les échanges de Bitcoin en 2013, avant de se faire voler 850 000 BTC, d’une valeur de 500 millions de dollars en 2014 et de 14,3 milliards de dollars en 2022. Binance a récemment lancé le trading sans frais pour les paires au comptant BTC en juillet 2022, une décision attribuée à la consolidation de sa domination dans l’écosystème crypto.

Les perspectives de prix du Bitcoin restent optimistes

Les perspectives de prix du Bitcoin sont optimistes alors que la BTC se rapproche de la ligne de tendance. Une clôture au-dessus de la ligne de tendance validera les perspectives haussières des traders. La moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA) agit comme une résistance pour l’actif et l’EMA à 50 jours est un support. En dessous de ce niveau, l’EMA de 50 jours du graphique journalier est un support pour l’altcoin.

Tableau des prix BTC/USDT

L’indice de force relative (RSI), un indicateur de momentum, se lit actuellement à 50,71 et se situe dans la zone neutre. Bitcoin pourrait assister à une cassure ou à une panne selon que l’actif clôture au-dessus de la ligne de tendance sur le graphique des prix sur 4 heures.