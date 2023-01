Les partenaires de Ripple encouragent l’adoption en Asie du Sud et dans la région MENA, voici à quoi s’attendre du prix XRP | Cryptomonnaie

Le directeur général de Ripple pour l’Asie du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA) a confirmé les plans d’expansion de l’entreprise pour la région.

Ripple, la société de règlement des paiements transfrontaliers se concentre sur l’expansion en Asie du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Les perspectives de prix du XRP sont baissières alors que l’altcoin a plongé en dessous de sa moyenne mobile exponentielle.

Ripple est sur le point de stimuler l’adoption en Asie du Sud et dans la région MENA, en élargissant l’utilitaire XRP

Ripple, la société mondiale de transfert de fonds, se concentre sur son expansion en Asie du Sud et dans la région MENA, selon Navin Gupta, directeur général de Ripple pour la région. Au fur et à mesure que les partenaires de Ripple s’étendent à cette région, il est prévu d’augmenter l’utilité et l’adoption du XRP en Asie du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Gupta a fait la lumière sur Pyypl, un partenaire de Ripple qui a commencé à mettre en place des liquidités à la demande dans la région MENA. De grandes banques comme la Saudi British Bank et la Qatar National Bank sont les partenaires de la région. Toutes ces entreprises utilisent les technologies cryptomonnaies de Ripple pour faciliter les transactions transfrontalières, favorisant ainsi l’adoption du XRP.

Les baleines XRP déplacent 385 millions de jetons en 24 heures

Les grands investisseurs de portefeuille sur le réseau XRP ont augmenté leur activité. Sur la base des données de WhaleAlert, les crypto-baleines ont déplacé 385 millions de jetons, d’une valeur d’environ 131 millions de dollars en plusieurs transactions au cours des dernières 24 heures.

La plus grande transaction XRP enregistrée valait 95,4 millions de dollars. Une augmentation de l’activité des baleines a été associée à des prises de bénéfices par de grands investisseurs de portefeuille.

Le prix du XRP risque de baisser au niveau de 0,3286 $.

Tableau des prix XRP/USDT

Comme le montre le graphique ci-dessus, le prix du XRP se rapproche de la ligne de tendance inférieure du canal descendant. Le pendu, un modèle de chandelier d’inversion baissier qui se produit après une hausse des prix, est composé de barres de prix qui augmentent globalement.

L’actif est prêt pour une inversion de tendance baissière. L’indice de force relative (RSI), un indicateur de momentum se lit à 41,67 et le XRP est sur le point d’être survendu. Une montée au-dessus de la résistance à 0,3490 $ pourrait invalider la thèse baissière de l’altcoin.