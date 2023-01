Prédiction des prix Ethereum : Trading de la masse salariale non agricole, les traders ETH triompheront-ils ? | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum devrait baisser après la publication de Nonfarm Payrolls vendredi à 13h30 GMT.

Un nouveau test de 1 227 $ suivi d’une reprise au-dessus de 1 266 $ pourrait propulser l’ETH à 1 375 $.

Un chandelier de douze heures clôturé en dessous de 1 215 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de l’Ethereum (ETH) traverse une tendance baissière et est sur le point de l’invalider. Cependant, en raison des conditions actuelles du marché combinées à la publication de Nonfarm Payrolls (NFP) vendredi à 13h30 GMT, il est possible que l’ETH corrige et reteste un niveau de support stable avant d’établir sa direction.

Prix ​​​​Ethereum dans un scénario décisif avant la masse salariale non agricole

L’action des prix d’Ethereum entre le 14 décembre 2022 et le 6 janvier 2023 a produit une configuration de drapeau baissier. Cette formation technique prévoit un downswing de 13%, comme noté dans un précédent article. Un retournement décisif de l’obstacle de 1 266 $ vers un niveau de support invalidera cette perspective pessimiste.

Cependant, les chiffres de la masse salariale non agricole sont censés être plus chauds que les 210 000 attendus, ce qui est bon pour le dollar américain, mais entraînera une chute des marchés boursiers et cryptomonnaies. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’Ethereum glisse plus bas dans le schéma du drapeau baissier

Le niveau de support intermédiaire à 1 227 $ est le meilleur endroit où les acheteurs écartés peuvent intervenir. De plus, le prix d’Ethereum pourrait même retester la barrière de 1 215 $ avant de déclencher une inversion ou une reprise.

La reprise qui en résulte doit rebondir plus haut et transformer l’obstacle de 1 266 $ en un plancher de support. Cette confirmation propulsera l’ETH à collecter la liquidité restant au-dessus de sommets égaux à 1 350 $ et potentiellement marquer le niveau de résistance de 1 375 $.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Au contraire, si le résultat du NFP fait glisser le prix d’Ethereum en dessous du niveau de support de 1 215 $ et le fait basculer dans un niveau de résistance, cela invalidera les perspectives haussières. Un tel développement pourrait voir l’ETH s’effondrer de 13% pour collecter la liquidité d’arrêt de vente reposant en dessous de 1 051 $.