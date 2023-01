Bitcoin Weekly Forecast : Un guide du débutant en crypto sur les paies non agricoles et ses effets sur BTC | Cryptomonnaie

L’annonce de la paie non agricole est prévue pour le 6 janvier à 13h30 GMT.

Les attentes oscillent autour de 200K par rapport aux 263K du mois précédent.

Si le nombre NFP est supérieur aux attentes, les investisseurs peuvent s’attendre à une vente à court terme du prix du Bitcoin.

Le prix du Bitcoin (BTC) et les marchés généraux de la cryptomonnaie sont fortement corrélés avec les marchés boursiers depuis le crash du COVID-19 en mars 2020. Depuis lors, les nouvelles macroéconomiques ont affecté le Bitcoin, l’Ethereum et d’autres altcoins, ainsi que les salaires non agricoles (NFP) La publication mensuelle est l’un de ces événements importants, la version de décembre devant être publiée le 6 janvier à 13h30 GMT.

Qu’est-ce que la masse salariale non agricole ?

La masse salariale non agricole, également connue sous le nom de NFP, est une mesure du nombre de travailleurs qui ont été employés au cours du mois précédent aux États-Unis (États-Unis). La statistique est fournie par le Bureau of Labor Statistics (BLS) et exclut les emplois tels que les ouvriers agricoles, les employés du gouvernement, les ménages privés, les propriétaires et les employés à but non lucratif.

Pourquoi le PFN est-il important ?

Selon le BLS, le nombre d’emplois non agricoles se compose d’emplois qui contribuent directement ou indirectement à environ 80 % au produit intérieur brut (PIB) des États-Unis. Par conséquent, le PFN fournit une évaluation importante du paysage de l’emploi et, à son tour, donne un aperçu des conditions actuelles du marché.

De plus, les NFP sont également étroitement surveillés par la banque centrale américaine, la Réserve fédérale (Fed), pour évaluer leur politique monétaire. La Fed a un double mandat pour maintenir les chiffres de l’emploi et de l’inflation à des niveaux sains pour l’économie. Par conséquent, la mesure des emplois créés ou perdus donnera le ton à la prochaine décision de hausse des taux d’intérêt de la Fed.

Voici quelques exemples rapides.

Instance 1 : Si les données NFP de décembre sont supérieures à celles du mois précédent, cela indique que davantage d’emplois ont été ajoutés. Il s’agit d’une évolution positive et indiquera une économie plus forte, permettant au dollar américain de se renforcer.

Un dollar américain plus fort est généralement négatif pour le marché boursier. Par conséquent, un nombre de salaires non agricoles plus élevé qui dépasse les attentes entraîne généralement un coup dur temporaire pour le marché boursier. Étant donné que les marchés de la cryptomonnaie ont été fortement corrélés aux marchés traditionnels ces derniers temps, cela entraînera probablement un effet similaire sur le prix du Bitcoin.

Instance 2 : Si les chiffres du NFP sont inférieurs aux attentes, cela peut conduire à un dollar américain plus faible, ce qui entraînera par inadvertance une reprise des marchés boursiers et cryptomonnaies (y compris BTC).

Visualiser la crypto vs NFP

En jetant un coup d’œil à la vue d’ensemble des données de la paie non agricole par rapport au prix du Bitcoin, cela fournit une vue généralisée de ce qui s’est passé jusqu’à présent et à quoi s’attendre ensuite.

Le graphique ci-dessous montre que le prix du Bitcoin a presque toujours baissé lorsque les données réelles du NFP sont supérieures aux attentes ou aux prédictions. Les seules exceptions peuvent être observées en août et décembre 2022, où BTC a connu une hausse à court terme malgré les faibles chiffres du NFP.

Graphique BTC/USD sur 4 heures contre NFP

Attentes du rapport NFP de décembre et ADP

Le 6 janvier, les chiffres de la masse salariale non agricole de décembre seront annoncés à 13h30 GMT et les prédictions oscillent autour de 200 000. Pour évaluer où les chiffres du NFP atterriront, les investisseurs peuvent consulter les chiffres de l’emploi du traitement automatique des données (ADP) aux États-Unis, qui ont été publiés jeudi.

L’ADP suit le niveau de l’emploi privé non agricole et est publié généralement deux jours avant que le BLS ne publie les chiffres du NFP – bien que cette semaine, les données soient sorties jeudi en raison de la semaine raccourcie des célébrations du Nouvel An. Par conséquent, les acteurs du marché peuvent utiliser ADP pour avoir une compréhension de base de ce à quoi s’attendre de la masse salariale non agricole.

Selon les chiffres ADP publiés le 5 janvier, l’emploi privé a augmenté de 235 000 le mois dernier contre 150 000 attendus. Étant donné que les chiffres de l’ADP ont dépassé les attentes, les investisseurs s’attendent à une tendance similaire pour le NFP.

Ainsi, un nombre plus élevé que prévu sera meilleur pour le dollar américain, ce qui aura un impact négatif sur les marchés des actions et des crypto-monnaies.

Le prix du Bitcoin pourrait chuter

Le prix du Bitcoin a du mal à surmonter le niveau de résistance à 16 836 $, qui est le niveau de volume le plus élevé depuis le 5 novembre. Fait intéressant, il coïncide également avec le point médian de la fourchette plus large que BTC a mise en place, allant de 15 443 $ à 18 230 $.

Étant donné que l’indice de force relative (RSI) revient déjà de la zone de surachat, les chances que les haussiers fassent un retour sont minces. De plus, de forts chiffres NFP entraîneront une vente massive pour BTC.

Une ventilation du niveau psychologique de 16 000 $ pourrait probablement entraîner un balayage des creux égaux à 15 443 $.

Graphique BTC/USDT sur 12 heures

Si la vente massive provoquée par l’annonce des chiffres du NFP est suivie d’une montée rapide de la pression d’achat et d’une reprise, les choses pourraient favoriser les haussiers. Si une telle situation se produit, le RSI devrait rebondir sur le point médian à 50.

Dans un tel cas, le prix du Bitcoin pourrait rebondir sur le niveau de support de 16 624 $ et déclencher une autre augmentation à 17 306 $ et même 18 401 $.

Lisez aussi: Le prix d’Ethereum pourrait chuter de 12% avant d’atteindre 1 300 $