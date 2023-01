Les développeurs de Shiba Inu partagent la mise à jour de Shibarium, la solution de couche 2 fera évoluer un marché de 4,9 milliards de dollars | Cryptomonnaie

Solution de mise à l’échelle de la couche 2 de Shiba Inu Les développeurs de Shibarium ont récemment partagé une mise à jour importante.

La communauté des développeurs déclare que BONE est le seul jeton de l’écosystème Shiba Inu qui sera utilisé par le protocole de couche 2.

Les experts techniques ont averti la communauté que Shibarium a été développé pour l’écosystème SHIB, et non pour d’autres projets revendiquant la propriété.

Les développeurs de l’écosystème Shiba Inu ont mis en garde la communauté contre d’autres projets qui revendiquent la solution de mise à l’échelle de couche 2 Shibarium. Les développeurs ont assuré à l’armée SHIB que le protocole de mise à l’échelle utilisera Bone (BONE) de l’écosystème Shiba Inu et mettra à l’échelle la crypto-monnaie sur le thème du chien, aucun autre projet inclus.

Les développeurs de Shiba Inu mettent en garde la communauté SHIB contre les faux récits de Shibarium

Shiba Inu, la deuxième pièce de mème la plus importante de l’écosystème de la crypto-monnaie, bénéficiera bientôt du lancement de son protocole de mise à l’échelle Shibarium. Il s’agit de la solution de mise à l’échelle de couche 2 qui utilisera BONE de l’écosystème Shiba Inu et mettra à l’échelle le projet de pièces meme de 4,9 milliards de dollars.

Les développeurs ont averti l’armée SHIB de faire attention aux projets et aux jetons qui revendiquent la propriété du protocole Shibarium et de son utilité. Les experts techniques ont écrit :

De plus, et pour que ce soit bien clair : Shibarium a été développé pour @Shibtoken et non pour le bien d’autres projets qui revendiquent la propriété ou la spéculation concernant sa dépendance d’opérabilité sur d’autres jetons.

Les experts techniques de l’écosystème SHIB demandent à l’armée SHIB de rester attentive aux informations officielles via les réseaux sociaux et les portails de blogs.

Alors que la communauté attend une mise à jour sur le lancement de Shibarium et la date de sortie du protocole de couche 2, le concurrent de Dogecoin continue de se classer parmi les principales crypto-monnaies détenues par les baleines.

SHIB est un favori parmi les 500 plus grandes baleines Ethereum

Sur la base des données de Whale Stats, un traqueur de crypto-intelligence, Shiba Inu (SHIB) se classe au dixième rang des contrats intelligents les plus utilisés parmi les 500 plus grandes baleines Ethereum.

Lorsque les investisseurs à grand portefeuille récupèrent des jetons Shiba Inu ou s’engagent dans des transactions d’une valeur de 100 000 $ ou plus, cela aide les commerçants à déterminer la direction de la tendance des prix SHIB. En règle générale, l’activité des baleines a été la clé de la direction de Shiba Inu, également connu sous le nom de tueur de Dogecoin.

Comme le montre le graphique ci-dessous, les transactions de baleines SHIB (> 100 000 $) ont grimpé en flèche avant une baisse du prix du Shiba Inu. Cela peut être interprété comme une prise de profit par les baleines. Après avoir récupéré la pièce meme à prix réduit au cours des creux du cycle en cours, les investisseurs à gros portefeuille se livrent à des prises de bénéfices massives au prix local élevé de SHIB, à la suite de quoi le prix de l’actif baisse.

Nombre de transactions de baleines Shiba Inu

Par conséquent, il est essentiel d’observer la tendance du nombre de transactions de baleines de Shiba Inu pour prédire la direction du prix du tueur Dogecoin.

Les baleines du réseau Ethereum ramassent la pièce meme et il y a une probabilité accrue de prise de profit des baleines autour d’une hausse locale du prix de SHIB.

Où va SHIB avec l’intérêt croissant des baleines ?

SHIB est dans une tendance baissière à long terme et la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours (EMA) de la pièce meme agit actuellement comme support pour l’actif. L’EMA de 200 jours agit comme une résistance au niveau de 0,00000856 $.

L’indice de force relative (RSI), un indicateur de momentum, est de retour en territoire neutre, signalant que l’actif a été survendu à 0,00000856 $. SHIB est susceptible de chuter pour soutenir à moins que les haussiers ne produisent une clôture au-dessus de la ligne de tendance sur le graphique de 4 heures.

Tableau des prix SHIB/USD

Le support et la résistance clés pour SHIB se situent respectivement à 0,00000818 $ et à l’EMA de 50 jours du graphique journalier à 0,00000881 $. Une clôture au-dessus de la ligne de tendance pourrait invalider la thèse baissière et signaler la fin de la tendance baissière du tueur Dogecoin.

Le lancement de Shibarium pourrait donc déclencher un rallye dans la pièce meme, suivi d’une prise de bénéfices massive par les baleines qui ramassent actuellement le jeton SHIB.