Le marché des options Bitcoin et Ether voit un flux mixte avant la masse salariale non agricole aux États-Unis | Cryptomonnaie

Le marché des options Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) a connu des flux mixtes avant le rapport crucial sur la masse salariale non agricole (NFP) aux États-Unis, en mettant l’accent sur la définition de stratégies qui profitent d’une explosion potentielle de la volatilité post-données.

« Nous avons constaté des flux bidirectionnels avant la publication des données, certains clients mettant en place des spreads de vente à court terme sur BTC et ETH pour se protéger contre les baisses. Dans le même temps, il y a également eu un intérêt d’achat pour les spreads d’appel à court terme, « , a déclaré Dick Lo, fondateur et PDG de la société de trading quantique TDX Strategies.

Une option de vente donne à l’acheteur le droit, mais non l’obligation, de vendre l’actif sous-jacent à un prix prédéterminé au plus tard à une date précise. Un acheteur de vente est implicitement baissier sur le marché. Une option d’achat donne le droit d’acheter et l’acheteur d’achat est haussier sur le marché.

Un écart baissier est créé lorsqu’un nombre égal d’options de vente sont achetées et vendues simultanément à différents prix d’exercice. Il s’agit d’une stratégie baissière à faible coût et à profit limité, contrairement à la stratégie de vente à long terme où le potentiel de profit est illimité. Les spreads d’appels fonctionnent dans l’autre sens.

La nécessité d’ajouter une protection à la baisse découlait probablement de la crainte qu’un chiffre positif de la masse salariale n’encourage la Réserve fédérale (Fed), déjà belliciste, à maintenir des taux d’intérêt plus élevés pendant une période prolongée.

Les données attendues à 13h00 UTC devraient montrer que la plus grande économie du monde a ajouté 200 000 emplois en décembre après les 263 000 ajouts de novembre, selon Reuters. Le taux de chômage devrait rester inchangé à 3,7 %, tandis que la croissance du salaire horaire moyen devrait avoir ralenti à 5 % en glissement annuel, contre 5,1 %.

La Fed a relevé ses taux de 425 points de base depuis mars 2022, espérant que le resserrement agressif pèserait sur le marché du travail et aiderait à contrôler l’inflation. Cependant, le marché de l’emploi est resté remarquablement résilient, avec une masse salariale moyenne bien supérieure à 200 000 depuis septembre.

Par conséquent, le chiffre global du PFN doit être bien inférieur aux estimations pour éviter une réaction négative des actifs à risque, y compris les crypto-monnaies.

« Nous aurions besoin de voir un nombre inférieur à 200 000 pour suggérer un assouplissement suffisant des conditions du marché du travail, ce qui pourrait alors alimenter une reprise du risque. Un nombre conforme aux attentes entraînera probablement une action des prix modérée à légèrement négative », a déclaré Lo. Coin Desk.

Une reprise du risque serait de bon augure pour les traders qui ont pris des spreads d’achat, s’attendant peut-être à ce que les données affaiblissent les arguments en faveur d’un resserrement continu de la Fed.

Certains commerçants ont pris des transactions de volatilité haussière comme de longs étranglements sur Deribit, la plus grande bourse de négociation d’options cryptomonnaies au monde en termes d’intérêt ouvert et de volumes.

L’étranglement consiste à acheter des options d’achat haussières et des options de vente baissières avec la même expiration à des prix d’exercice équidistants du prix actuel du marché de l’actif sous-jacent. La stratégie rapporte de l’argent tant que l’actif sous-jacent enregistre un grand mouvement dans les deux sens.

Par conséquent, les traders achètent généralement des étranglements avant les événements binaires stimulant la volatilité comme la publication du NFP, la réunion de la Fed et les résultats des élections.

« Les investisseurs semblent parier sur un mouvement de prix significatif après le NFP », a déclaré Griffin Ardern, négociant en volatilité de la société de gestion d’actifs cryptomonnaies Blofin.

Le trading d’options est une activité risquée. Bien que les étranglements semblent simples, ils ne sont pas sans risques. Un acheteur étranglé peut perdre la totalité du montant payé en compensation pour appeler et mettre le vendeur si le marché reste stable.