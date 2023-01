Justin Sun est le suivant alors que la contagion FTX se propage de DCG à l’échange Huobi au milieu de rumeurs d’insolvabilité | Cryptomonnaie

Le jeton Huobi a chuté de 13,6 % au cours de la semaine dernière, le volume des échanges a diminué de 23 % avec une augmentation des inquiétudes concernant sa santé.

Crypto Twitter est rempli de rapports selon lesquels l’échange de Justin Sun prévoit de licencier des employés et d’accepter des salaires en stablecoins.

Le volume d’échange Huobi a chuté de 510 millions de dollars à 395 millions de dollars en 24 heures.

L’échange de crypto-monnaie Huobi, dont le siège est aux Seychelles, fait actuellement l’objet de spéculations sur la crypto Twitter. Les analystes ont découvert la nouvelle selon laquelle Huobi a offert à ses employés des salaires en pièces stables, tout en coupant la communication interne entre les employés de la bourse.

Les experts pensent que l’échange risque de s’effondrer, que les fonds des utilisateurs pourraient être effacés du portefeuille de Huobi et que l’application mobile pourrait même agir comme un cheval de Troie volant des données sensibles aux utilisateurs.

Les retombées de Justin Sun et Huobi sont-elles imminentes ?

Justin Sun est le conseiller officiel de la bourse Huobi basée aux Seychelles. Après l’implosion de l’échange FTX de Samuel Bankman-Fried et la propagation de la contagion, le crypto Twitter a été rempli de peur, d’incertitude et de doute (FUD) sur les retombées et l’insolvabilité d’autres échanges de crypto-monnaie comme Huobi.

Des experts de la crypto Twitter ont rapporté que Huobi réduisait considérablement ses effectifs et obligeait ses employés à accepter des salaires en stablecoins. Les influenceurs et analystes de la cryptomonnaie ont partagé des détails sur la façon dont l’échange a fermé les canaux de communication internes du personnel pour réprimer la rébellion croissante. Fait intéressant, le volume des échanges de la bourse a chuté de 510 millions de dollars à 395 millions de dollars en 24 heures.

《重要提醒》 孙割火必 今天 已经 关闭 了 和 内部 员工 沟通群 , 封锁 了 所有 和 员工 沟通 反馈 通道。 这 很 危险 , 接下来 不 排除 有 内部 员工 造反 直接 走 用户 资产 程序员 程序员 添加 后 门木马。 这 类 事件 事件 用户 或者 程序员 添加 后 门木马。 这 类 事件 事件去年在多家交易所都出现过。 火币上有资产的务必火速提现有人,没资产的要卸载火必app,防止被自动更新成带木马版本。 — BitRun (@BitRunX) 5 janvier 2023

Justin Sun a récemment abordé les préoccupations concernant les licenciements chez Huobi, en qualité de conseiller de la plateforme d’échange. Sun a démenti la nouvelle des licenciements dans une interview accordée au journal hongkongais South China Morning Post.

@BitRunX, un maximaliste et commerçant pseudonyme de Bitcoin, considère la situation comme grave et n’exclut pas la rébellion interne des employés.

Pourquoi les influenceurs crypto recommandent-ils de désinstaller l’application Huobi ?

@BitRunX pense que la situation de Huobi est actuellement dangereuse pour les utilisateurs dont la plateforme détient la crypto. Il existe une probabilité de rébellion de la part des employés internes, ce qui pourrait entraîner une traction massive des actifs des utilisateurs. Généralement, dans des situations comme celle-ci, les programmeurs ont ajouté des chevaux de Troie de porte dérobée et les utilisateurs ont perdu l’accès à tous leurs fonds détenus par l’échange.

Un cheval de Troie est un type de logiciel malveillant qui se déguise en code ou logiciel légitime. Une fois à l’intérieur du réseau, les attaquants peuvent effectuer n’importe quelle action qu’un utilisateur légitime pourrait effectuer, mettant ainsi en danger leurs avoirs en crypto-monnaie et leurs informations sensibles.

L’expert recommande donc aux utilisateurs de retirer leurs actifs de la plateforme d’échange et de désinstaller l’application Huobi pour éviter qu’elle ne soit automatiquement mise à jour vers une version Cheval de Troie.

Consultez cet article pour plus de mises à jour, ceci est une histoire en développement.