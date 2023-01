Le commerce de lavage provoquera la prochaine implosion de la crypto : Mark Cuban | Cryptomonnaie

Le commerce de lavage de jetons crypto sur des échanges centralisés sera la cause de la prochaine «implosion» crypto, selon le propriétaire milliardaire Dallas Mavericks et investisseur crypto Mark Cuban.

Dans une interview avec The Street le 5 janvier, l’investisseur milliardaire a estimé que 2023 ne sera pas à court de scandales cryptomonnaies suite aux nombreux fiascos qui ont secoué 2022.

Cuban, qui a soutenu plusieurs startups crypto et Web3, a déclaré qu’il pensait que la prochaine chose la plus importante à avoir un impact sur l’industrie serait « la découverte et la suppression des transactions de lavage sur les échanges centraux ».

« Il y a soi-disant des dizaines de millions de dollars en transactions et en liquidités pour des jetons qui ont très peu d’utilisation », a-t-il déclaré avant d’ajouter, « je ne vois pas comment ils peuvent être aussi liquides ».

Le commerce de lavage, qui est illégal en vertu de la loi américaine, est un processus par lequel un commerçant ou un bot achète et vend le même actif cryptomonnaie pour fournir des informations trompeuses au marché.

L’objectif est de gonfler artificiellement les volumes afin que les commerçants de détail sautent dans le train en marche et poussent les prix à la hausse. En substance, il s’agit d’un système de pompage et de vidage.

Cuban a déclaré qu’il ne s’agissait que d’une prédiction, ajoutant « Je n’ai aucun détail à offrir pour étayer ma supposition. »

Selon un rapport de décembre du National Bureau of Economic Research (NBER), jusqu’à 70 % du volume des bourses non réglementées sont des transactions fictives.

Les chercheurs ont utilisé des modèles statistiques et comportementaux pour déterminer quelles transactions étaient légitimes et lesquelles étaient fausses.

De plus, une étude de 2022 de Forbes sur 157 échanges centralisés a révélé que plus de la moitié des volumes d’échanges de Bitcoin étaient faux.

Cependant, le wash trading ne se limite pas aux échanges centralisés. Le 5 janvier, le PDG de Quantum Economics et ancien analyste principal du marché chez eToro, Mati Greenspan, a déclaré que 42 % de tout le volume NFT est négocié en différé.