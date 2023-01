Le prix d’Ethereum pourrait chuter de 12 % avant d’atteindre 1 300 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a grimpé dans les charts pour s’échanger à 1 250 $ après une hausse de 3,4 % mercredi.

Si Ethereum transforme la résistance de 1 263 $ en support, il pourrait pousser plus haut pour marquer 1 306 $ et enregistrer un rallye de 10 %.

Si la tendance baissière prenait le dessus, Ethereum serait obligé de défendre 1 148 $, perdant ce qui invaliderait la thèse haussière.

Le prix Ethereum s’est bien mieux comporté par rapport aux autres altcoins malgré une correction significative lors du crash FTX. La crypto-monnaie maintient toujours sa macro-tendance haussière, ce qui est crucial pour que l’ETH récupère ses pertes.

Par ailleurs, le prix d’Ethereum, ainsi que le marché au sens large, pourraient également être affectés par les salaires non agricoles de décembre 2022. Les économistes s’attendent à ce que le rapport sur l’emploi aux États-Unis fasse état d’environ 200 000 gains d’emplois pour le dernier mois de 2022.

Cependant, si le Bureau of Labor Statistics des États-Unis publiait des chiffres plus élevés comme il l’a fait en septembre 2022, les prix d’Ethereum et d’autres crypto-monnaies pourraient chuter en raison d’une baisse de la demande. Sinon, le prix d’Ethereum est le plus susceptible de suivre les signaux plus larges du marché.

Le prix d’Etheruem prend une pause

Le prix d’Ethereum pouvait être vu se négocier à 1 250 $ au moment de la rédaction, car la crypto-monnaie de deuxième génération a fait une certaine reprise cette semaine. Après avoir oscillé entre 1 233 $ et 1 187 $ pendant près de deux semaines, l’ETH a éclaté cette semaine, visant à récupérer 1 300 $.

Pour ce faire, le prix Ethereum devrait poursuivre sa course haussière induite par les acheteurs. Cela permettrait à l’ETH de briser sa résistance immédiate à 1 263 $ et de pousser vers le niveau de résistance critique à 1 306 $. À partir de là, le roi de l’altcoin devrait marquer 1 370 $ afin d’initier la récupération des pertes subies en novembre de l’année dernière.

Cependant, il pourrait faire face à des mouvements latéraux au cours des prochains jours, car le marché est actuellement en surchauffe. L’indice de force relative (RSI) souligne actuellement que le marché se refroidit en ce moment. La présence de l’indicateur dans la zone de surachat (au-delà de 70,0) est généralement suivie de corrections ou d’un mouvement constant des prix.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Bien que, pour le moment, le premier ne soit pas le cas car la crypto-monnaie prend également en charge les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 30, 50 et 100 jours.

Si le prix Ethereum devait perdre ces supports EMA, il aurait encore plusieurs niveaux de support sur lesquels se rabattre. Mais si l’ETH tombe à 1 229 $ et 1 187 $, cela finirait par marquer le support critique à 1 148 $. Un chandelier quotidien proche en dessous de ce niveau invaliderait la thèse haussière, entraînant la chute du roi altcoin au plus bas de 1 099 $, enregistrant une baisse de 12 %.