La société mère de Genesis, Digital Currency Group, ferme sa division de gestion de patrimoine, citant l’hiver crypto | Cryptomonnaie

Les employés de Genesis Global Trading ont récemment été licenciés alors que l’entreprise a réduit de 30% ses effectifs.

Digital Currency Group a déclaré que le siège de sa division de gestion de patrimoine pourrait être revisité à l’avenir.

L’hiver crypto induit par FTX continue d’avoir un impact sur le marché alors que la capitalisation totale reste sous pression à 776 milliards de dollars.

Genesis Capital et son propriétaire Digital Currency Group ont fait la une des journaux ces derniers jours pour de multiples raisons. Le dernier en date est né de l’implosion FTX, qui a non seulement laissé les entreprises lutter pour survivre, mais a également poussé beaucoup d’entre elles au point de dévastation.

Digital Currency Group prend un autre coup

Digital Currency Group a annoncé jeudi que la société fermerait sa division de gestion de patrimoine connue sous le nom de HQ. Selon la société, l’hiver crypto induit par FTX est à blâmer pour ce développement. Cependant, Digital Currency Group n’en a pas fini avec l’entreprise, comme il l’a déclaré dans un communiqué,

« En raison de l’état de l’environnement économique plus large et de l’hiver crypto prolongé présentant des vents contraires importants pour l’industrie, nous avons pris la décision de fermer le siège social. Nous sommes fiers du travail accompli par l’équipe et nous sommes impatients de revoir potentiellement le projet dans l’avenir. »

Il s’agit du deuxième plus gros coup dur pour Digital Currency Group en deux mois, car Genesis Capital a également du mal à rester à flot au cours des deux dernières semaines, après l’arrêt des retraits de sa plateforme en novembre. De plus, la division Global Trading de l’entreprise réduit également ses effectifs, ayant licencié environ 30% de ses effectifs cette semaine.

Pour rendre les choses encore plus difficiles pour Digital Currency Group, son PDG Barry Silbert a été critiqué cette semaine par le fondateur de Gemini, Cameron Winklevoss. Dans une lettre ouverte lundi, Winklevoss a appelé l’exécutif et a reproché à l’entreprise de ne pas être parvenue à une résolution pour restituer l’argent que Genesis doit aux utilisateurs de Gemini Earn.

Le chef de Digital Currency Group a été vu en train de réfuter ces allégations, déclarant que la société coopérait. Cependant, Winklevoss, vers la fin de la lettre, a donné une date limite du 8 janvier à Digital Currency Group pour résoudre ce problème.

L’hiver crypto n’est pas parti

En faisant tomber de plus en plus d’entreprises, l’hiver de la cryptomonnaie a laissé le marché blessé et en mal de reprise. L’effondrement de FTX a encore alimenté l’incendie, faisant perdre au marché de la cryptomonnaie plus de 255 milliards de dollars en novembre 2022, puis 75 milliards de dollars supplémentaires en décembre 2022, éliminant toutes les chances de reprise l’année dernière.

Capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie

Au moment de la rédaction de cet article, la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie s’élevait à 776 milliards de dollars, soit près de 23 % en dessous de ses niveaux d’avant l’effondrement de FTX de 1 000 milliards de dollars. Les possibilités de récupération ne sont pas non plus évidentes puisque toute récupération effectuée est invalidée peu de temps après.