Prédiction des prix de Cardano : les premiers traders prennent de gros risques en 2023 | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a réglé l’enchère de décembre avec une perte de 23% de la valeur marchande.

ADA a franchi deux indicateurs clés qui pourraient contribuer à un rallye vers 0,29 $.

L’invalidation d’une hausse de contre-tendance est une brèche en dessous de 0,25 $.

Le prix de Cardano a été une monnaie numérique gênante pour les investisseurs à long terme, car le jeton de contrat intelligent continue d’enregistrer des rendements négatifs. Bien que le récit à plus long terme dépeint une trajectoire baissière, les techniques ont empêché les haussiers à court terme de tenter de réaliser des gains.

Le prix de Cardano est dans une forte tendance à la baisse

Le prix Cardano a réglé l’enchère de décembre Dans le rouge, retirant 22% de la valeur marchande des mains des investisseurs à long terme. Depuis le 1er janvier, le prix de l’ADA a augmenté de 10 %, ce qui soulève une question vitale pour le jeton de contrat intelligent. Les premiers traders ont-ils raison dans leurs perspectives sur Cardano, ou est-il susceptible de connaître une nouvelle baisse ?

Le prix Cardano se vend actuellement aux enchères à 0,2693 $. Les haussiers ont réussi à franchir à la fois les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours, ce qui suggère que Cardano a plus de potentiel de hausse, du moins à court terme. Un outil de retracement de Fibonacci entourant la fourchette de négociation de décembre montre que le mouvement actuel des prix d’ADA est une correction de 38,2 %. Le mouvement vers le nord pourrait remonter jusqu’au niveau de 61,8% de Fib près de 0,2900 $ sans annuler le récit baissier plus large. Ainsi, la correction pourrait rapporter 8% supplémentaires avant que les baissiers ne tentent de pousser plus loin la tendance baissière.

Graphique ADA/USDT sur 2 semaines

Étant donné que la contre-tendance est toujours au milieu d’une tendance baissière plus importante, les traders doivent maintenir un stop loss serré pour atténuer les risques. L’invalidation de l’idée de rallye haussier de contre-tendance se produirait si les baissiers pouvaient produire un chandelier quotidien près de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours récemment franchie à 0,2500 $. Une violation de la barrière pourrait entraîner une remise en cause du niveau de liquidité de 2020 à 0,2290 $, entraînant une baisse de 13 % par rapport au prix actuel de Cardano.