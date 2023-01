Les fondateurs de Three Arrows Capital assignés à comparaître sur Twitter par des liquidateurs après avoir saisi les 35 millions de dollars de la société | Cryptomonnaie

Les liquidateurs de Three Arrows Capital, dirigés par Teneo, recherchent des documents liés aux comptes, aux actifs numériques et à d’autres documents de l’entreprise.

Les tribunaux américains et singapouriens ont approuvé la méthode inhabituelle d’assignation via Twitter suite à la résistance à la coopération.

Teneo a fait son deuxième plus gros mouvement dans la liquidation de Three Arrows Capital après avoir saisi ses 35 millions de dollars auprès des banques de Singapour le mois dernier.

L’effondrement et le dépôt de bilan de Three Arrows Capital ont été le signe avant-coureur de la première contagion observée par le marché de la cryptomonnaie en 2022. Cela a déclenché l’un des plus gros crashs, dont le marché ne s’est toujours pas remis avant d’être impacté par l’effondrement de FTX.

La différence est que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, était beaucoup plus facile à trouver que les fondateurs de Three Arrows Capital.

Les fondateurs de Three Arrows Capital retrouvés sur Twitter

Les co-fondateurs de Three Arrows Capital (3AC), Kyle Davies et Su Zhu, ont reçu des assignations à comparaître des liquidateurs nommés par le tribunal de la société, Teneo, d’une manière assez peu conventionnelle. En envoyant via Twitter, les liquidateurs de 3AC ont ciblé Davies, qui, bien qu’il soit en fuite avec Zhu, est resté très actif sur la plate-forme de médias sociaux.

En raison d’un manque de coopération de Davies et Zhu, les liquidateurs ont été contraints de prendre de telles mesures. Par le biais des assignations à comparaître, Teneo cherche à accéder à la documentation relative aux comptes, aux actifs numériques de 3AC et à tout autre dossier ou document connexe. Commentant la même chose, le liquidateur a déclaré,

« Les fondateurs ont malheureusement résisté à coopérer dans ces efforts, et à ce titre, nous avons reçu l’autorisation des tribunaux des États-Unis et de Singapour de leur servir des demandes de découverte ciblées et complètes par e-mail et leurs comptes Twitter fréquemment utilisés. »

Les liquidateurs ont poursuivi en rassurant les créanciers sur le fait que Teneo se concentre sur l’avancement du processus de liquidation afin de maximiser les recouvrements d’actifs pour eux.

Les fonds de Three Arrows Capital saisis

Le fonds spéculatif de crypto-monnaie maintenant en faillite, Three Arrows Capital, a déposé son bilan en juin 2022, et ses fondateurs sont en liberté depuis. Cela a conduit les liquidateurs de l’entreprise à prendre en charge les actifs de la société de cryptomonnaie.

Les 35,6 millions de dollars de devises fiduciaires de Three Arrow Capital ont été saisis dans des banques de Singapour par Teneo. Cela s’est accompagné du rachat forcé de 2,751 millions de dollars d’investissements le mois dernier.