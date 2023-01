Le fondateur et PDG de Celsius poursuivi en justice par le procureur général de New York pour avoir fraudé des investisseurs | Cryptomonnaie

Le fondateur de Celsius Network aurait caché la situation financière désastreuse de l’entreprise.

Le procureur général de New York, Letitia James, cherche à interdire à l’ex-PDG de Celsius Network, Alex Mashinsky, de faire des affaires dans l’État.

Le juge américain des faillites déclare que Celsius possède 4,2 milliards de dollars d’actifs cryptomonnaies dans ses comptes « Earn ».

Celsius Network a déposé son bilan il y a près de six mois, en juillet 2022. Depuis lors, des tentatives de règlement de ses dettes et de liquidation sont en cours. Alors que le dossier de la faillite se développe, le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi l’ancien PDG de Celsius Network, Alex Mashinsky.

Le fondateur de Celsius Network fait face à des poursuites

L’ancien chef de Celsius Network, Alex Mashinsky, selon le dossier du tribunal, fait face à une action en justice pour avoir fraudé des centaines de milliers d’investisseurs, dont plus de 26 000 citoyens de New York.

Le procureur général James affirme que le fondateur de Celsius Network a fait des déclarations fausses et trompeuses sur la situation financière de l’entreprise, qui se détériorait rapidement. En plus de cela, le procès prétend également que Mashinsky ne s’est pas inscrit en tant que vendeur et négociant en valeurs mobilières et en matières premières pour Celsius. James a été noté disant,

« En tant qu’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky a promis de conduire les investisseurs vers la liberté financière, mais les a conduits sur la voie de la ruine financière. La loi stipule clairement qu’il est illégal de faire des promesses fausses et non fondées et d’induire les investisseurs en erreur.

Avec ce procès civil, James cherche à interdire définitivement à Alex Mashinsky de mener des affaires à New York et à lui interdire de faire partie de toute entreprise de l’État. De plus, le procureur général James cherche à récupérer les pertes subies par les investisseurs aux mains de Mashinsky. James a ajouté,

« Aujourd’hui, nous prenons des mesures au nom de milliers de New-Yorkais qui ont été escroqués par M. Mashinsky pour récupérer leurs pertes. Mon bureau restera vigilant et veillera à ce que les mauvais acteurs essayant de profiter des investisseurs new-yorkais soient tenus pour responsables. »

Celsius Network possède 4,2 milliards de dollars de crypto-monnaies

Depuis la faillite, des tentatives de règlement de ses dettes et de liquidation sont en cours. Alors que les actifs en son nom ont été envisagés en matière de propriété, le tribunal des faillites semble avoir résolu ce problème en accordant à la société l’entière propriété des actifs de ses comptes Earn.

Celsius Network a remporté la propriété de 4,2 milliards de dollars de crypto-monnaies alors que le tribunal a statué en faveur de la société en faillite mercredi. Le juge américain des faillites, Martin Glenn, a déclaré qu’après avoir déposé les crypto-monnaies dans les comptes Earn de Celsius, les actifs numériques sont devenus la propriété de Celsius.

Ainsi, tant que ces actifs restent dans les comptes Earn, ils font partie des actifs de la faillite de Celsius. Cela indique que les clients perdent toute possibilité de récupérer l’investissement qu’ils ont perdu après le dépôt de bilan de Celsius.