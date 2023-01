Les clients de Celsius ‘Earn’ ne sont pas propriétaires de leurs actifs, les dépôts auprès des prêteurs cryptomonnaies sont-ils dangereux ? | Cryptomonnaie

Les actifs Celsius du « Gagnez » portant intérêt appartiennent au prêteur crypto et non aux clients.

Le juge Martin Glenn a clairement indiqué que Celsius prend possession des actifs cryptomonnaies déposés dans Earn.

Celsius détenait environ 4,2 milliards de dollars dans diverses crypto-monnaies dans son produit Earn en juillet 2022, 23 millions de dollars des actifs sont détenus dans des pièces stables.

Celsius, un prêteur de crypto en faillite possède 4,2 milliards de dollars de crypto-monnaies dans son produit Earn. Le président du tribunal a statué en faveur du prêteur et a déclaré que les actifs déposés dans ses produits portant intérêt appartiennent au prêteur.

Celsius détient les dépôts des clients sur le produit « Earn » portant intérêt

Celsius Network LLC est un prêteur de crypto en faillite dont le siège social est situé dans le New Jersey. La plate-forme offrait aux clients des actifs «Earn» portant intérêt et, en juillet 2022, le prêteur détenait 4,2 milliards de dollars de crypto-monnaies, dont 23 millions de dollars sont détenus dans des pièces stables comme USD Tether (USDT) et USD Coin (USDC).

La récente décision de justice dans l’affaire du prêteur de crypto en faillite a soulevé des questions quant à savoir si les dépôts des clients pour échanger des produits leur appartiennent en cas de faillite. Martin Glenn, le juge américain en chef des faillites à New York, a déclaré, dans une ordonnance du tribunal, que les conditions de service de Celsius indiquent clairement que la plate-forme prend possession des dépôts dans son produit Earn.

La décision a porté un coup dur aux utilisateurs qui espéraient récupérer leurs fonds auprès de l’entreprise en faillite. Le juge Glenn a écrit,

La Cour conclut, sur la base des conditions d’utilisation sans ambiguïté de Celsius, et sous réserve de toutes les défenses réservées, que lorsque les actifs de crypto-monnaie (y compris les stablecoins, discutés en détail ci-dessous) ont été déposés dans Earn Accounts, les actifs de crypto-monnaie sont devenus la propriété de Celsius ; et les actifs de crypto-monnaie restant dans les comptes Earn à la date de la requête sont devenus la propriété des actifs de la faillite des débiteurs (les « actifs »).

La décision crée un précédent pour les investisseurs en cryptomonnaie utilisant des produits similaires sur d’autres plates-formes, qui ont subi les retombées de la propagation de la contagion FTX. La déclaration du juge permet à Celsius de contrôler les actifs des utilisateurs dans son produit « Earn ».