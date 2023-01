L’acquisition par Binance US de Voyager Digital en faillite fait face à l’opposition des régulateurs | Cryptomonnaie

L’acquisition par Binance US du prêteur de crypto en faillite Voyager Digital fait face à une vive opposition de la part de la SEC américaine et des régulateurs financiers.

La SEC, le Trustee américain et les régulateurs des États du New Jersey et du Vermont craignent que les actifs ne soient déplacés à l’étranger.

La commission a mis en doute la capacité financière de Binance à mener à bien la transaction de plus d’un milliard de dollars.

Binance US fait face à une vive opposition de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et de plusieurs régulateurs financiers pour son acquisition du prêteur de crypto en faillite Voyager Digital. La SEC a remis en question l’adéquation des informations contenues dans la déclaration de divulgation de Binance US et a fait part de ses inquiétudes quant à la capacité financière de la bourse à mener à bien l’acquisition d’un milliard de dollars.

Binance US fait face aux objections de la SEC et des régulateurs dans son acquisition de Voyager

Binance US, un échange de crypto-monnaie disponible pour les résidents américains, est en train d’acquérir le prêteur de crypto en faillite Voyager Digital. Des régulateurs comme la Securities and Exchange Commission des États-Unis, le Trustee américain et les régulateurs des États du New Jersey et du Vermont ont déposé une requête demandant à un juge d’arrêter l’acquisition de Voyager.

Les agences fédérales et étatiques se sont opposées à la possibilité que des actifs puissent être déplacés à l’étranger et il serait plus difficile de les récupérer au nom des consommateurs. La SEC a mis en doute la capacité de Binance à mener à bien l’achat de 1,02 milliard de dollars des actifs de l’entreprise en faillite.

Dans le dossier, la SEC remet en question l’adéquation des informations contenues dans la déclaration de divulgation de l’échange, en particulier sur la capacité de l’échange cryptomonnaie à mener à bien la transaction de grande ampleur. Le régulateur financier américain a besoin de détails sur la manière dont la bourse rééquilibrerait son portefeuille de crypto-monnaie.

Le régulateur a partagé les préoccupations avec l’avocat de Binance US et l’équipe juridique a déclaré qu’une déclaration de divulgation révisée serait déposée avant la prochaine audience sur les requêtes.

Selon le New Jersey Bureau of Securities, Binance aura la liberté de diriger la crypto-monnaie comme il le souhaite, de sorte qu’à l’insu du client, la crypto-monnaie pourrait se retrouver sur un compte offshore (non américain), hors de portée des États-Unis. autorités de réglementation et d’exécution.

Voyager Digital a fait faillite en juillet 2022 et a accepté de vendre ses actifs à la bourse en faillite FTX, avant que Binance ne révèle son intention d’acquérir le prêteur.