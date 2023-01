La lenteur de la crypto | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin n’a pas réussi à franchir la barre des 17 000 $ mercredi et est revenu à 16,77 000 $ au moment de la rédaction. Les fluctuations de prix restent plus que modérées. BTC reste légèrement au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours (50-DMA). Comme la capture d’un niveau de tendance critique n’a pas encore encouragé davantage d’acheteurs, il convient d’examiner avec prudence la dynamique des jours à venir.

Bitcoin a pu toucher un creux à 16 000 dollars, signalé par une augmentation du nombre d’adresses perdantes sur le réseau, qui a dépassé 50 % fin décembre, selon un rapport de Coinbase. La situation était similaire en janvier 2015 et 2019, qui ont vu le BTC fondre lors des cycles de déclin précédents.

La situation à Ethereum est plus optimiste, car elle s’est fortement ressaisie hier lors d’une cassure de sa moyenne sur 50 jours et maintient la plupart de ces gains jeudi matin. De plus, dans ETHUSD, le 200 et le 50 SMA se sont déjà orientés vers le haut, ce qui est l’un des signes que la tendance est en train de changer. Cependant, nous avons encore besoin de confirmation.

Contexte de l’actualité

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a exprimé l’espoir que les régulateurs américains parviendront à clarifier la réglementation sur la réglementation des crypto-monnaies en 2023. À son avis, le principal problème est que les États-Unis font référence à divers projets de loi antérieurs, mais il vaut mieux repartir de zéro.

Sam Bankman-Fried, le fondateur de l’échange de crypto-monnaie en faillite FTX, a refusé de plaider coupable à huit chefs d’accusation. Bloomberg note que refuser de plaider coupable donnera à Bankman-Fried plus d’informations sur les preuves contre lui. Un procès est prévu pour octobre.

Le deuxième échange de crypto-monnaie au monde, Coinbase, paiera une amende de 100 millions de dollars. Les régulateurs notent que l’exigence KYC a été suivie formellement par l’échange et que les informations fournies par l’utilisateur n’ont pas été correctement vérifiées lors de l’enregistrement d’un nouveau client.