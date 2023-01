La société de cryptomonnaie Juno exhorte les utilisateurs à se retirer après « l’incertitude » avec le partenaire de garde | Cryptomonnaie

Le fournisseur de solutions Fiat-to-crypto sur rampe Juno a exhorté ses utilisateurs à vendre ou à garder eux-mêmes la crypto sur sa plate-forme, invoquant «l’incertitude» avec son partenaire dépositaire de crypto Wyre.

Dans un tweet du 4 janvier, la plate-forme a expliqué qu’elle ne détient aucune des cryptos de ses clients et qu’elle s’appuie sur son « partenaire crypto » pour ces services.

« En raison de l’incertitude avec notre partenaire crypto, nous avons pris des mesures préventives dans l’intérêt de nos clients », écrit-il, ajoutant qu’il contacte également activement les clients pour leur demander de se garder eux-mêmes.

Le « partenaire crypto » en question est censé être Wyre, une entreprise de services monétaires réglementée aux États-Unis.

Plus tôt cette semaine, le PDG de Wyre, Ioannis Giannaros, aurait déclaré aux employés que l’entreprise « devrait se détendre […] dans les prochaines semaines. »

Dans l’e-mail vu par Axios, Giannaros a déclaré que l’entreprise « était toujours en activité » mais qu’elle « réduirait pour planifier nos prochaines étapes ».

Juno dans son dernier fil Twitter a déclaré qu’il y avait encore 1,25 million de dollars d’actifs cryptomonnaies détenus sur la plate-forme et qu’il a contacté les clients pour les encourager à garder eux-mêmes leurs avoirs.

D’autres garanties employées par Juno pour les utilisateurs incluent la désactivation temporaire de l’achat de crypto sur sa plate-forme et la conversion de pièces stables en dollars américains en comptes assurés par le gouvernement des utilisateurs « qui sont assurés par la FDIC jusqu’à 250 000 $ via notre banque partenaire ».

Il a également multiplié par cinq les limites de retrait quotidiennes pour tous les titulaires de compte «métal», son compte de niveau le plus élevé.

Cointelegraph a contacté Juno pour un commentaire mais n’a pas reçu de réponse immédiate. Wyre n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Au moment de la rédaction de cet article, les utilisateurs de Juno étaient apparemment en mesure de retirer des fonds sans problème et la plate-forme affirmait que ses services non liés à la cryptomonnaie n’étaient pas non plus affectés.

Juno a déclaré qu’il prévoyait de « passer à un nouveau partenaire crypto », mais n’a pas encore publié d’informations sur quel partenaire et quand la transition sera finalisée. Il a ajouté qu’il s’efforçait de redémarrer l’achat et les dépôts de crypto « dès que possible ».