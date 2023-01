First mover Asia : le Bitcoin monte, les cryptos savourent les données du FOMC | Cryptomonnaie

Des prix

Des conditions économiques favorables rendent le marché plat

Au dire de tous, les mesures prises par la Fed pour freiner l’inflation fonctionnent, et cela a été bon pour la crypto.

Bitcoin a commencé la journée en Asie assez stable, en hausse de 1,2%, se négociant à 16 851 $ selon les données de tarification de CoinDesk. Ethereum a augmenté de 3,46 %, à 1 254 $.

Mais la question est, l’inflation a-t-elle atteint son maximum ? La Fed va-t-elle relâcher la hausse des taux d’intérêt ?

Les procès-verbaux récemment publiés par le Federal Open Market Committee ne brossent pas un tableau clair de la suite. La Fed affirme que les hausses de prix sont tenaces, affirmant qu’elles « se révèlent plus persistantes que prévu », tout en augmentant les taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage.

Une augmentation plus faible que les augmentations de trois quarts de point de pourcentage d’avant – indiquant une inflation qui a atteint un sommet – mais encore une autre hausse des taux.

« Les participants ont généralement observé qu’une politique restrictive devrait être maintenue jusqu’à ce que les données entrantes donnent l’assurance que l’inflation était sur une trajectoire descendante soutenue à 2%, ce qui devrait prendre un certain temps », indiquent les minutes. « Compte tenu du niveau d’inflation persistant et inacceptablement élevé, plusieurs participants ont déclaré que l’expérience historique mettait en garde contre un assouplissement prématuré de la politique monétaire. »

Le procès-verbal indique également que malgré la nécessité de maintenir une politique restrictive, la flexibilité est également à l’ordre du jour.

« La plupart des participants ont souligné la nécessité de conserver la flexibilité et l’optionnalité lors de l’évolution de la politique vers une position plus restrictive », suggérant que la prochaine augmentation des taux d’intérêt pourrait être d’un quart de point de pourcentage, ou 25 points de base.

Avant l’année tumultueuse de 2022 pour la cryptomonnaie, les traders d’actifs numériques considéraient les hausses de taux d’intérêt comme un problème ; sa pression sur les prix du bitcoin et de l’éther, qui sont considérés comme des actifs à risque comme la technologie.

Mais maintenant que la Fed assouplit les taux d’intérêt et que le marché a secoué le trio de toxines qu’est Terra, Three Arrows et FTX, la reprise des prix devrait être dans les cartes. S’il n’y a pas un autre événement de cygne noir.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Cardan ADA +4,8% Plate-forme de contrat intelligente avalanche AVAX +4,7% Plate-forme de contrat intelligente Décentralisé MANA +3,3% Divertissement

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Solana SOL −3,7 % Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME −1,1 % Plate-forme de contrat intelligente Stellar XLM −0,2 % Plate-forme de contrat intelligente

Connaissances

L’engagement de Square Enix à investir dans le Web3

L’industrie japonaise du jeu a produit certaines des propriétés intellectuelles les plus reconnaissables au monde avec ses franchises les plus vendues.

Mais le Japon des entreprises est connu pour sa prudence et son conservatisme ; les goûts de Nintendo et Sega n’ont montré aucun intérêt pour les jeux Web3 ou les NFT. Nintendo a agressivement défendu sa propriété intellectuelle contre ceux qui ont tenté de se l’approprier pour les jeux cryptomonnaies.

Square Enix est une rareté pour le pays, car le président de la société, Yosuke Matsuda, a récemment engagé la société de jeux à investir dans Web3.

« En termes de nouveaux domaines d’activité, nous avons nommé trois domaines d’investissement prioritaires dans le cadre de notre plan d’affaires à moyen terme », a écrit Matsuda dans un article de blog. « Parmi ceux-ci, nous nous concentrons surtout sur le divertissement blockchain, auquel nous avons consacré des investissements agressifs et des efforts de développement commercial. »

Bien que Square Enix ne soit pas aussi grand que Nintendo ou Sega, parmi les joueurs fans de RPG japonais, la société a beaucoup d’influence. Les jetons non fongibles (NFT) sous licence officielle de certains des personnages les plus connus de Square Enix, comme Sephiroth ou Cloud Strife de Final Fantasy VII, seraient certainement une denrée recherchée par les fans.

Un face-à-face probable avec les régulateurs

Mais Square Enix sera confronté à des réglementations au Japon qui, selon de nombreux experts juridiques, seraient hostiles aux jeux Web3, les classant dans le cadre des jeux de hasard du pays.

« Dans le cas des jeux blockchain, il est également nécessaire de tenir compte des lois sur les jeux d’argent », a écrit le cabinet d’avocats basé à Tokyo So & Sato dans une revue de 2021 sur la façon dont les jeux Web3 et les lois du Japon se croisent. « Les jeux de blockchain qui incluent des incitations pour les utilisateurs, telles que l’émission gratuite de NFT, doivent par ailleurs se conformer à la loi sur les primes et les représentations. »

La loi sur les primes et les représentations, écrit So & Sato dans un article, réglemente la libre fourniture de biens et de services par une entreprise qui vise à inciter les clients potentiels à acheter les produits ou services de l’entreprise.

Comme CoinDesk l’a signalé précédemment, la structure de jeu d’Axie Infinity constituerait un jeu d’argent selon l’analyse de So & Sato. « Puisqu’un utilisateur doit payer une certaine quantité de philtre d’amour lisse [or SLP, an in-game token] pour élever de nouveaux Axies générés aléatoirement, il est possible que l’élevage de nouveaux Axies soit considéré comme un jeu d’argent illégal », a écrit la société. Les tournois du jeu, qui nécessitent un droit d’entrée, entreraient également dans cette catégorie.

Pour être sûr, jouer pour gagner n’est qu’un type de jeu Web3, et un en train de mourir. L’incursion (infructueuse) d’Ubisoft dans le jeu Web3 impliquait la vente de skins à collectionner à utiliser dans l’un de ses jeux Ghost Recon. Mais le marché ne semblait pas du tout intéressé par la perspective – même si cela pourrait changer en ce qui concerne les personnages reconnaissables de Square Enix.

Les NFT et l’inconnu

Si le jeu blockchain pour Square Enix indique simplement que les NFT à collectionner pour les skins de personnages sont boulonnés à un jeu par ailleurs normal, c’est probablement OK en vertu de la loi japonaise.

« Il est entendu que les NFT ne sont pas soumis aux réglementations financières ou commerciales en vertu de la loi sur les instruments financiers et les échanges, la loi sur les services de paiement ou d’autres lois japonaises », a écrit le cabinet d’avocats japonais TMI Associates dans un article récent.

TMI Associates prévient qu’il y a beaucoup d’inconnues sur la façon dont les NFT seraient considérés par les tribunaux en cas de litige, car leur statut juridique n’a pas encore été testé.

« Alors que les NFT recèlent des possibilités cachées en tant que nouveau moyen de distribution de contenu, leur structure et leur positionnement juridique ne sont pas nécessairement pleinement connus à l’heure actuelle », a déclaré le cabinet.

Cette grande inconnue est probablement la raison pour laquelle les sociétés japonaises prudentes, comme les géants du jeu Nintendo et Sega, n’ont pas encore plongé leurs orteils dans l’espace.