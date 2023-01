Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : 2023 est un marché métier par métier, et celui-ci semble haussier | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a augmenté de 3% depuis le début de la nouvelle année.

Le prix d’Ethereum pourrait remonter à 1 400 $, le point médian de la fourchette de négociation d’octobre.

Le prix du XRP est à la traîne par rapport à l’ETH et au BTC mais pourrait exploser pour des gains substantiels.

Le marché de la cryptomonnaie produit un virage qui pourrait entraîner davantage de gains de tendance haussière. Pourtant, un commerce à contre-tendance dans l’environnement actuel est très risqué, et chacun doit gérer son propre risque en conséquence.

Le prix du Bitcoin devrait augmenter

Le prix du bitcoin émet des signaux optimistes alors que la monnaie numérique peer-to-peer a augmenté de 3 % depuis la cloche d’ouverture de 2023. Le mouvement vers le nord a eu lieu après que les haussiers ont établi un point de pivot plus élevé à 16 333 $ le 30 décembre, par rapport à la précédente tentative baissière qui s’était arrêtée à 16 256 $ le 19 décembre.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 16 854 $, en hausse de 1 % le jour après avoir chuté de seulement 9 $ pour marquer la résistance psychologique de 17 000 $. Alors que le marché du 4 janvier approche de la dernière heure, le prix du BTC semble sur le point de s’établir au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours récemment franchie à 16 750 $.

Ce faisant, les haussiers écartés pourraient commencer à réintégrer le marché pour défier les niveaux clés de la fourchette de négociation de décembre. En fin de compte, le sommet de décembre à 18 387 $ pourrait succomber à un défi, entraînant une augmentation de 9 % par rapport à la valeur marchande actuelle de BTC.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Une clôture quotidienne en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 8 jours récemment dépassée à 16 500 $ annulerait la possibilité de la tendance haussière nouvellement établie de se rallier davantage. En conséquence, le plus bas de 2022 à 15 476 $ pourrait faire l’objet d’une liquidation, entraînant une baisse de 9 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Le prix Ethereum entre dans la fourchette d’octobre

Le prix d’Ethereum a augmenté de 6% depuis le début de la nouvelle année. Les haussiers ont produit une bougie engloutissante haussière dans la zone de support d’octobre, aidant deux précédents rallyes de contre-tendance. Comme les techniques de Bitcoin, le jeton de contrat intelligent décentralisé a dépassé à la fois les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et les moyennes mobiles simples sur 21 jours lors de la hausse du 4 janvier.

Le prix Ethereum se négocie actuellement à 1 216 $. Un outil de retracement de Fibonacci entourant le plus bas et le plus haut du swing d’octobre montre que la hausse actuelle n’est qu’un retracement de 23,6 %. Si le marché est véritablement haussier, les haussiers devraient pouvoir se rallier au point médian de la fourchette de négociation d’octobre à 1 400 $, ce qui entraînerait un gain supplémentaire de 12 %.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la thèse haussière serait un chandelier de clôture sous les indicateurs mobiles récemment entrés en collision à 1 210 $. Si la rupture se produit, les baissiers pourraient se rediriger vers le sud et défier le plus bas de décembre à 1 150 $, entraînant une baisse de 7 %.

Le prix du XRP est à la traîne mais pourrait être le cheval noir parmi les trois

Le prix du XRP n’a pas rejoint le complot haussier dont ont été témoins les deux autres crypto-monnaies. Depuis le 4 janvier, Ripple oscille entre l’EMA de 8 jours et le SMA de 21 jours, n’enregistrant qu’une simple augmentation de 1,5 % de la valeur marchande depuis le début de l’année.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,3485 $. Les traders devraient garder un œil sur le récent sommet de swing établi à 0,3605 $. Une deuxième tentative pour franchir la barrière pourrait être le mouvement que les traders attendaient. Les principales zones d’intérêt pour la liquidité seraient les sommets de swing de 0,37 $ et 0,4000 $ établis les 13 et 27 décembre, respectivement. Le scénario haussier créerait le potentiel d’un rallye de 14% par rapport à la valeur marchande actuelle de Ripple.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Si les haussiers dépassent 0,3600 $, le point d’invalidation de la tendance haussière serait le plus bas de 0,3000 $ établi le 2 janvier. Une violation du plus bas annulerait le potentiel haussier et ouvrirait la voie aux baissiers pour cibler les niveaux de liquidité de 2020 près de 0,2700 $ et potentiellement 0,2500 $, entraînant une baisse de 30 % par rapport au prix de négociation actuel de Ripple.