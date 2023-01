Le marché Solana NFT MagicEden subit un exploit alors que de faux NFT apparaissent dans le cadre de collections vérifiées | Cryptomonnaie

Les créateurs et les collectionneurs de NFT basés à Solana ont été exploités en raison de l’émergence de faux NFT.

MagicEden a déclaré que les problèmes avaient été résolus et que moins de dix collections étaient impactées par l’exploit.

Les transactions NFT étaient en baisse dans l’espace cryptomonnaie au cours des troisième et quatrième trimestres 2022, mais décembre a noté une augmentation des ventes NFT de 246%.

Il y a eu une augmentation significative de l’intérêt pour les NFT Solana au cours des derniers mois, entraînant un afflux de nouveaux commerçants et acheteurs. Le plus grand marché NFT sur la blockchain, MagicEden, a été le plus grand destinataire de cet intérêt croissant. Naturellement, le marché est également devenu la cible d’escrocs.

Les NFT de Solana souffrent de fraude

Les commerçants de Solana NFT ont noté l’apparition de jetons frauduleux non fongibles (NFT) provenant de collections célèbres comme ABC sur le plus grand marché du réseau, MagicEden. Les faux NFT étaient vendus dans le cadre des collections pour des valeurs élevées alors qu’ils ne valaient presque rien.

Dès sa découverte, MagicEden a pris des mesures et a mis fin à l’exploit avant que la situation n’empire. Le marché NFT a déclaré avoir résolu le problème des faux NFT répertoriés sur les pages de collecte ainsi que l’apparition de fausses transactions NFT.

De plus, MagicEden a confirmé que moins de dix collections ont été impactées par l’exploit et qu’une revue de l’incident sera publiée prochainement.

Metaplex, une plate-forme de frappe et de développement NFT basée à Solana, a annoncé que le problème des faux NFT n’était pas évident sur sa plate-forme. La plate-forme a par ailleurs déclaré,

« Il y a un bug en cours sur Magic Eden qui permet à un attaquant de répertorier et de vendre de faux NFT qui ne font pas partie de la collection vérifiée d’un créateur… Pour éviter cela, les places de marché doivent vérifier (a) que l’adresse de collecte correspond et est vérifiée OU (b) que les adresses des créateurs correspondent et qu’elles sont toutes vérifiées. Nous recommandons le premier.

Les NFT enregistrent un saut surprise

Les NFT dans l’espace cryptomonnaie avaient enregistré une baisse mensuelle des ventes tout au long de 2022. Alors que décembre devait suivre, une augmentation soudaine des transactions a fait monter en flèche les ventes mensuelles de 246%.

Volume mensuel des ventes NFT

Les ventes de fin d’année pour le mois de décembre ont fait passer le volume total de 410 millions de dollars à 1,43 milliard de dollars, marquant les ventes les plus élevées en sept mois environ. Pour le moment, janvier 2023 ne devrait rapporter que 300 millions de dollars. Cependant, un pic d’intérêt soudain pourrait augmenter le chiffre final.