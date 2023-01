Coinbase atteint un règlement de 100 millions de dollars avec les régulateurs de New York, prêt à étendre son programme de conformité | Cryptomonnaie

Coinbase a eu une altercation avec les régulateurs en 2021 à la suite de signalements de clients non identifiés et de l’incapacité à surveiller leur activité. Enfin, touchant à sa fin, l’affaire est parvenue à un règlement, Coinbase s’engageant également à améliorer ses stratégies de conformité.

Coinbase, suite au règlement avec le Département des services financiers de New York (NYDFS), déboursera 100 millions de dollars. Sur ce montant, 50 millions de dollars seront versés à titre d’amende aux autorités de régulation, et les 50 millions de dollars restants seront utilisés par Coinbase pour investir dans son programme de conformité.

L’expansion soudaine des activités a entraîné le retard du programme de conformité anti-blanchiment d’argent (AML) de l’échange de crypto-monnaie, entraînant des irrégularités dans l’examen par Coinbase des identités des clients et des alertes sur les transactions de 2020 à 2021. Le département des services financiers de New York a élaboré sur le même, indiquant,

« À la fin de 2021, Coinbase avait un arriéré d’alertes de surveillance des transactions non examinées qui est passé à plus de 100 000 (dont beaucoup dataient de plusieurs mois), et l’arriéré de clients nécessitant une diligence raisonnable renforcée (« EDD ») dépassait 14 000. »