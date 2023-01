La National Crime Agency du Royaume-Uni se prépare à lutter contre la fraude avec une nouvelle unité de cryptomonnaie | Cryptomonnaie

La National Crime Agency du Royaume-Uni recrute des agents des forces de l’ordre pour enquêter sur les crimes cryptomonnaies après des piratages de 3 milliards de dollars en 2022.

Le régulateur britannique, la Financial Conduct Authority, a identifié la crypto comme le principal secteur pour les alertes d’escroquerie.

Le régulateur britannique a ouvert 432 dossiers d’enquête sur les escroqueries liées à la cryptomonnaie entre mars 2021 et avril 2022.

La National Crime Agency du Royaume-Uni s’efforce de lutter contre l’augmentation des cas de cryptocriminalité dans le pays. Entre mars 2021 et avril 2022, le régulateur a ouvert plusieurs cas d’escroqueries liées à la cryptomonnaie et a commencé à recruter des agents chargés de l’application des lois pour enquêter sur ces crimes dans le cadre de leur «cellule cryptomonnaie».

La National Crime Agency du Royaume-Uni est prête à lutter contre les escroqueries et les exploits cryptomonnaies

UK National Crime Agency, une agence nationale d’application de la loi au Royaume-Uni, est l’agence chef de file contre la cybercriminalité et la criminalité économique qui traverse les frontières régionales et internationales. L’agence a décidé de s’attaquer aux cas croissants d’escroqueries et d’exploits cryptomonnaies et a décidé de recruter un groupe d’agents des forces de l’ordre pour enquêter sur les crimes cryptomonnaies, après un an où les piratages cryptomonnaies ont atteint 3 milliards de dollars dans le monde.

Les nouveaux agents rejoindraient une «cellule cryptomonnaie» dédiée au transfert proactif de crypto-monnaie avec des outils et des capacités pour cibler les sujets basés au Royaume-Uni. L’agence gouvernementale a publié une offre d’emploi à la recherche d’agents d’exécution, comme le rapporte Financial News.

La décision de l’agence d’application de la loi de dédier une unité à la criminalité cryptomonnaie a été inspirée par les conclusions de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni. La FCA est un organisme de réglementation financière au Royaume-Uni qui opère indépendamment du gouvernement britannique, réglemente plus de 50 000 sociétés de services financiers et est financé par les cotisations des membres.

La FCA a noté que la cryptomonnaie était le principal secteur des escroqueries et des exploits financiers au Royaume-Uni entre mars 2021 et avril 2022. Le régulateur a ouvert un total de 432 cas d’enquête sur les exploits de cryptomonnaie au cours de cette période.

Ashley Alder, nouvelle présidente de la Financial Conduct Authority, a déclaré que les sociétés de cryptomonnaie étaient « délibérément évasives », facilitaient le blanchiment d’argent à grande échelle et créaient « des risques massivement fâcheux ». Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d’Angleterre, est d’accord avec la position d’Alder et considère les crypto-monnaies comme la nouvelle ligne de front pour les escroqueries criminelles.