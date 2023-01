Les traders Bitcoin feront-ils grimper le prix du BTC avant la publication des minutes du FOMC ? | Cryptomonnaie

Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum sont restés stables la semaine dernière, alors que les haussiers attendent la doublure argentée avec la publication des procès-verbaux de la réunion du FOMC.

La Réserve fédérale américaine devrait révéler pourquoi une inflation élevée persiste alors que l’économie entre en 2023.

Le prix du bitcoin semble ancré, mais on ne sait pas quand l’actif atteindra le creux du cycle actuel.

Bitcoin et Ethereum sont étroitement corrélés avec un coefficient de 0,89, mais les prix du BTC et de l’ETH sont restés largement inchangés au cours de la semaine dernière en prédiction de la publication des minutes du FOMC. Les procès-verbaux des réunions du Federal Open Market Committee des États-Unis sont sous le feu des projecteurs aujourd’hui alors que les experts cherchent une explication pour expliquer pourquoi une inflation élevée pourrait persister dans l’économie.

En conclusion de sa réunion des 13 et 14 décembre, les décideurs du FOMC ont publié de nouvelles projections pour l’inflation attendue en 2023, qui étaient plus élevées qu’on ne le pensait auparavant. Cela s’est traduit par un support plus large des experts pour une augmentation des taux d’intérêt de plus de 5 % en 2023, ce qui pourrait faire grimper la valeur du dollar américain.

L’indice du dollar américain a du mal à tenir le coup et s’il baisse après les minutes, ce serait positif pour les crypto-monnaies. L’événement pourrait donc s’avérer être la première lueur d’espoir de l’année pour les actifs à risque comme Bitcoin, qui bénéficient d’une corrélation inverse avec DXY.

Le prix du Bitcoin brisera-t-il la résistance à 16 900 $ alors que les haussiers anticipent la publication des minutes du FOMC ?

Le prix du BTC est resté largement inchangé au cours de la semaine dernière. La Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d’intérêt sept fois de suite et le consensus parmi les analystes est que cela se répétera fin janvier 2023.

La majorité des économistes s’attendent à une hausse de 25 points de base pour stabiliser la tendance de la Fed américaine. Lors de la dernière réunion, le président de la Fed américaine, Jerome Powell, a admis que les taux d’intérêt continueraient d’augmenter, cependant, le ton belliciste de la banque centrale n’a pas eu d’impact significatif sur les prix des crypto-monnaies.

Les analystes de Bloomberg estiment que la Fed devrait fournir une explication sur les raisons pour lesquelles elle prévoit qu’une inflation élevée persistera alors que l’économie américaine entre en 2023, dans ses minutes d’aujourd’hui. Les responsables de la Fed ont révisé leurs prédictions d’inflation pour la fin de 2023 et les ont publiées après leur réunion des 13 et 14 décembre. Les experts soutiennent donc l’estimation selon laquelle les taux d’intérêt devraient augmenter de plus de 5 % en 2023.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a rebondi d’une zone d’entrée possible à 16 615 $ et les traders visent maintenant le niveau de 16 904 $.

Tableau des prix BTC/USDT

La Fed publiera le procès-verbal de la réunion du FOMC mercredi à 14h00 ET (19h00 GMT).

Ethereum et Bitcoin restent étroitement corrélés

Sur la base des données de cryptowatch, la corrélation entre Bitcoin et Ethereum est étroite, à 0,89. Les deux grandes crypto-monnaies sont en phase, donc l’altcoin devrait refléter les mouvements de BTC.

Les actifs numériques, y compris Bitcoin et Ethereum, ne sont cependant pas sortis d’affaire, selon des analystes de marché seniors de la coopération en matière de change OANDA. Edward Maya, analyste principal a été cité comme disant :

C’est encore une période difficile pour la cryptomonnaie car tout le monde attend de voir quelle sera la prochaine entreprise de cryptomonnaie à échouer. La réglementation prend son temps mais les lignes directrices devraient commencer à s’imposer cette année. Un régulateur américain de premier plan a émis un avertissement conjoint sur les activités de cryptomonnaie, qui ne contenait aucun nouveau risque. Bitcoin semble ancré mais on ne sait toujours pas quand nous allons tester et éventuellement créer un nouveau fond.

La Réserve fédérale, la Federal Deposit Insurance Corporation et le Bureau du contrôleur de la monnaie ont publié une déclaration,

Il est important que les risques liés au secteur des crypto-actifs qui ne peuvent être atténués ou contrôlés ne migrent pas vers le système bancaire. Les agences continueront de surveiller de près les expositions liées aux crypto-actifs des organisations bancaires.

Alors que les agences surveillent la propagation de la contagion FTX et soulignent l’importance de la réglementation cryptomonnaie, il reste à voir si l’intérêt et le volume des échanges pour Bitcoin et Ethereum se stabilisent ou diminuent.

Pourquoi les minutes du FOMC pourraient avoir un grand impact

Des sources proches du dossier affirment que le procès-verbal de la réunion de décembre pourrait avoir un impact plus important en raison du silence des membres du comité depuis les vacances. Les traders se préparant pour l’année à venir traiteront les minutes comme la première explication pour l’année de la position de la Fed américaine sur les tendances de l’inflation.

Le président de la Fed américaine n’était pas le seul membre belliciste lors de la dernière réunion lorsque les attentes relatives au taux médian sont passées de 4,5 % à 5,0 %, ce qui indique que le consensus parmi les membres est plus belliciste qu’il ne l’était à la fin du troisième trimestre.