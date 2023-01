Ethereum se précipite, d’autres suivront probablement | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin a perdu 0,5% mardi mais a commencé mercredi avec un gain substantiel, ajoutant plus de 1,3% à 16,8K $. Les niveaux actuels sont des sommets d’une semaine et envoient le prix dans la zone au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours.

Ce sont de nouveaux signes que le glissement latéral prolongé se termine, et il faut se préparer à une volatilité plus élevée, et cette fois, ce sont peut-être les altcoins qui prennent vie en premier, pas la première crypto-monnaie.

Ethereum ajoute plus de 3,5 % depuis le début de la journée, faisant un bond solide au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours et testant les sommets des trois dernières semaines. Ici, nous voyons une grande amplitude de gains, ce qui augmente les chances d’une rupture de la tendance baissière. Dans le même temps, les traders ayant des perspectives plus éloignées préféreraient attendre une confirmation sous la forme d’une réécriture des sommets précédents proches de 1350 $.

Contexte de l’actualité

Le service de surveillance des crypto-actifs PricePrediction a prédit le taux de change du bitcoin en un mois à 15 532 $, soit environ 7 % de moins que la valeur actuelle de BTC.

L’année dernière a été plus une période glaciaire qu’un hiver crypto, a déclaré le responsable du développement stratégique de Circle, Dante Disparte. Cependant, il est optimiste : les faillites et le nettoyage de l’industrie pourraient être une aubaine pour le marché de la cryptomonnaie à long terme.

Malgré le marché baissier, le niveau de fraude et de piratage dans l’industrie de la crypto-monnaie ne diminuera pas au cours de la nouvelle année, selon CertiK, une société d’analyse axée sur la sécurité de la blockchain. Des stratagèmes et des techniques frauduleux ont été mis au point et le marché est vulnérable.

Il y a quatorze ans, le 3 janvier 2009, une personne (ou un groupe de personnes) sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto a lancé le principal réseau de bitcoins en exploitant un bloc de genèse de 50 BTC. La première transaction a eu lieu le 12 janvier 2009 – Satoshi Nakamoto a envoyé 10 BTC à Hal Finney.