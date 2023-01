L’organisme israélien de surveillance des valeurs mobilières s’apprête à mieux superviser les actifs cryptomonnaies | Cryptomonnaie

L’Autorité israélienne des valeurs mobilières (ISA) s’apprête à établir une nouvelle structure juridique pour les actifs numériques qui les place en grande partie sous l’égide de l’autorité, ce qui pourrait apporter plus de clarté au secteur.

Selon la proposition, les modifications apportées aux lois du pays intégreraient les «actifs numériques» dans la réglementation existante sur les valeurs mobilières, traitant potentiellement la plupart des cryptos comme des investissements financiers supervisés par l’ISA. Les modifications définiraient les actifs comme des représentations numériques de la valeur qui sont utilisées pour l’investissement financier et qui peuvent être transférées à l’aide d’un grand livre distribué, et les actifs numériques seraient ajoutés à la catégorie existante des « instruments financiers » dans la loi israélienne sur les valeurs mobilières.

Cet effort vise à protéger les investisseurs tout en permettant les avantages uniques de la crypto-monnaie, a déclaré l’agence. Bien que les lois sur les valeurs mobilières existantes puissent déjà réglementer certaines activités d’actifs numériques, selon l’ISA, les réglementations peuvent être difficiles à appliquer telles qu’elles sont actuellement rédigées.

La proposition de l’autorité est ouverte aux commentaires du public jusqu’au 12 février, et elle suggère une période de six mois avant qu’elle n’entre pleinement en vigueur après approbation. L’ISA a également cherché à garder à l’esprit que les réglementations doivent être flexibles pour s’adapter aux changements de la technologie derrière les actifs numériques.

Anat Guetta, présidente de l’ISA, a clairement indiqué qu’elle – s’inspirant du président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler – ne voyait pas beaucoup de distinction entre les crypto-monnaies et les titres. « Nous devons nous réveiller et comprendre qu’il n’y a pas de réelle différence entre la crypto et les titres et nous devons unifier les définitions afin de protéger les consommateurs et les investisseurs, et de rendre cette industrie légitime », a-t-elle déclaré dans une interview avec CoinDesk l’année dernière. .

L’industrie a beaucoup souffert d’échecs très médiatisés, a noté l’agence dans la proposition de cette semaine, y compris l’effondrement de Celsius, qui avait des opérations importantes en Israël.

Cette dernière action de l’organisme de surveillance des valeurs mobilières du pays fait suite à la décision du ministère des Finances de publier en novembre une série de recommandations pour la réglementation des actifs numériques, destinées à faire avancer l’incursion d’Israël dans le secteur.