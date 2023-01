Prédiction de prix Hedera Hashgraph (HBAR): les plus bas de janvier 2021 pourraient être plus proches que vous ne le pensez | Cryptomonnaie

Le prix Hedera Hashgraph a perdu plus de 17 % vers la fin de 2021, ramenant le prix à 0,036 $.

La condition nécessaire à la reprise serait remplie si l’altcoin parvenait à renverser la tendance baissière en récupérant 0,040 $.

Si les haussiers ne jouent pas leurs cartes maintenant et que HBAR glisse à 0,033 $, la thèse haussière sera invalidée.

Le prix de Hedera Hashgraph est en baisse constante depuis même avant que l’effondrement de FTX n’affecte le marché de la cryptomonnaie. Cependant, contrairement à de nombreux altcoins majeurs, HBAR n’a pas réussi à récupérer l’une de ses pertes récentes, notant une autre baisse significative au cours des derniers jours.

Le prix de Hedera Hashgraph glisse encore

Le prix de Hedera Hashgraph a chuté de plus de 17 % vers la fin de 2022, en plus des pertes de 30,2 % dues au crash de novembre induit par FTX. Par conséquent, en deux mois, le prix de l’actif est passé de 0,064 $ à 0,038 $ au moment de la rédaction. Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup d’amélioration dans le mouvement de HBAR, il reste encore une possibilité de reprise, à condition que l’altcoin puisse prendre un élan haussier.

La résistance immédiate du prix Hedera Hashgraph est actuellement à la barre des 0,040 $, ce qui stimulerait sa hausse. Si les acheteurs prennent en charge le marché à partir de maintenant, HBAR gagnerait du terrain et établirait 0,044 $ comme plancher de support. La récupération pourrait commencer à partir de ce point et pousser l’altcoin à récupérer 0,052 $.

Cependant, comme l’observe l’indicateur Parabolic Stop and Reverse (SAR), le prix Hedera Hashgraph est principalement dans une tendance à la baisse et pourrait le rester. La présence des points bleus de l’indicateur au-dessus du chandelier montre que la tendance active est à la baisse, et sur la période macro également, la dynamique à la baisse est très probable.

Graphique HBAR/USD sur 1 jour

Ainsi, les investisseurs doivent se méfier d’une éventuelle baisse et devraient se lancer dans l’investissement en conséquence. Si le prix de l’altcoin glisse en dessous de son niveau de support immédiat de 0,036 $, la crypto-monnaie aurait encore une chance de rebondir sur son support critique à 0,033 $.

Cependant, la perte de ce niveau de support invaliderait la thèse haussière et placerait le prix Hedera Hashgraph sur la voie des plus bas de janvier 2021 à 0,027 $.