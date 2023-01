Le prix d’Ethereum envisage une baisse de 13 % à 1 050 $, les traders ETH seront-ils inactifs ? | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum traverse une configuration de drapeau baissier qui prévoit une poursuite de la tendance baissière.

Cette configuration laisse entrevoir une baisse de 13% à 1 050 $ lors d’une confirmation de la cassure.

Une clôture en chandelier de quatre heures au-dessus de 1 266 $ invalidera les perspectives baissières.

Le prix de l’Ethereum s’est régulièrement consolidé dans une tendance à la hausse, ce qui, considéré parallèlement au crash baissier qui l’a précédé, suggère que cette tendance pourrait se poursuivre. Par conséquent, les investisseurs doivent être prudents avec l’ETH dans les prochains jours.

Le prix Ethereum révèle ses plans

Le prix d’Ethereum a chuté de 13 % entre le 14 et le 16 décembre 2022, indiquant la fin d’un mouvement volatil. Cette chute a été rapidement suivie d’une noble tentative de reprise qui a conduit à une consolidation sous la forme de hauts et de bas plus élevés.

Ensemble, cette action sur les prix de l’ETH entre le 14 décembre 2022 et le 4 janvier a conduit à la formation d’un drapeau baissier. Alors que la baisse initiale de 13 % est qualifiée de mât, la consolidation serrée qui a suivi est connue sous le nom de drapeau.

Cette formation technique pour le prix Ethereum prévoit une baisse de 13 % à 1 050 $, qui est obtenue en ajoutant la hauteur du mât au point de cassure. Bien que l’ETH n’ait pas franchi le drapeau, les investisseurs peuvent supposer que cela pourrait se produire autour de 1 205 $.

Ainsi, une clôture en chandelier de quatre heures du prix Ethereum en dessous dudit niveau indiquera le début d’une tendance à la baisse pour les détenteurs d’ETH. Dans un tel cas, le jeton de contrat intelligent pourrait balayer les creux égaux à 1 071 $ pour la liquidité d’arrêt de vente et l’appeler un jour.

Cependant, dans le cas d’une perspective très baissière, le prix d’Ethereum pourrait continuer sa descente pour retester l’objectif théorique à 1 050 $.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum produit un chandelier de quatre heures au-dessus de 1 266 $, il aura dépassé la limite supérieure du drapeau et invalidera par conséquent les perspectives baissières. Cette évolution pourrait déclencher un mouvement haussier qui pourrait propulser l’ETH vers des sommets égaux à 1 350 $.