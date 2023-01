Prédiction de prix Luna Classic: les teneurs de marché visent la liquidité de l’année dernière | Cryptomonnaie

Le Luna Classic de Terra a augmenté de 16 % depuis le début de l’année.

Les haussiers pourraient remonter vers le plus haut de décembre à 0,00019437 $.

Une violation inférieure à 0,00013832 $ invaliderait les perspectives haussières.w

Le prix Luna Classic de Terra a montré une force de contre-tendance significative ces derniers jours. Les haussiers pourraient se préparer à un rallye de 20 % pour défier le sommet mensuel de décembre.

Le prix Luna Classic de Terra pour collecter des liquidités au-dessus

Le prix Luna Classic de Terra devrait rester sur les listes de surveillance des day traders pour les semaines à venir. Depuis le 1er janvier, le prix du LUNC a augmenté de 16 % avant que les baissiers n’interviennent et ne réduisent le rallye des bénéfices à 8 %. Terra se consolide désormais dans la zone de support précédente établie en novembre et montre le potentiel de se rallier plus haut dans les semaines à venir.

Le prix de Luna Classic se négocie actuellement à 0,00015562 $, les baissiers ayant enregistré une baisse de 8 % depuis l’établissement du nouveau sommet annuel à 0,00016896 $. La récente flambée des prix a établi une brèche au-dessus des moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours. L’obstacle devrait maintenant inciter les traders mis à l’écart à commencer à se positionner pour plus de gains.

Le prochain niveau de liquidité clé à viser serait supérieur au sommet mensuel de décembre à 0,00019437 $. Une deuxième tentative au nouveau sommet annuel à 0,00016896 $ serait le signal d’entrée le plus sûr pour valider les perspectives haussières. Le rallye potentiel produirait une tendance à la hausse de 20% par rapport à la valeur marchande actuelle de LUNC.

Graphique LUNC/USDT sur 1 jour

L’invalidation des perspectives haussières pourrait survenir si les creux autour de 0,00013832 $ sont franchis. Une étiquette des plus bas pourrait induire une nouvelle action de baisse des prix ciblant le plus bas annuel de 2022 à 0,00012100 $. Le prix LUNC baisserait de 24% en conséquence du scénario baissier.

