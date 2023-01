Le prix de Solana augmente de 35 % pour commencer l’année proche, la tendance haussière va-t-elle durer ? | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a montré une forte action haussière sur les prix ces derniers jours. La tendance haussière semble susceptible de se poursuivre à moins que les baissiers ne modifient le récit en fonction des facteurs écrits ci-dessous.

Le prix de Solana contre-attaque

Le prix de Solana a adopté un comportement de marché applaudissant, restituant 35 % des fonds perdus aux mains des investisseurs depuis le 1er janvier. Alors que la plupart des crypto-monnaies n’ont enregistré que peu ou pas de gains, le jeton de contrat intelligent est devenu un véritable surperformant, obligeant les commerçants à envisager de rejoindre le marché pour des gains plus haussiers.

Le prix de Solana se négocie actuellement à 13,21 $. Le 29 décembre, le jeton Solana est brièvement tombé dans un creux de 8 $, qui a été rapidement récupéré par des traders écartés et a catalysé le rallye actuel. Au 3 janvier, les haussiers ont réussi à franchir à la fois la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 8 jours et la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours, jugeant la tendance haussière actuelle suffisamment authentique pour prendre un risque avec des objectifs plus élevés.

Si le marché est véritablement haussier, le plus haut mensuel de décembre à 14,88 $ devrait être la prochaine cible pour les opérateurs de smart money pour décharger leurs positions à effet de levier. Solana augmenterait de 15% supplémentaires en conséquence du scénario haussier.

SOL/USDT 1 jour

Si la tendance haussière est à son avantage, les haussiers devront perdre le support de la moyenne mobile simple sur 21 jours récemment franchie à 11,51 $. Le SMA se situe 10% en dessous de la valeur marchande actuelle de Solana. Un chandelier quotidien proche en dessous de l’indicateur établirait un scénario pour que les baissiers redirigent vers le sud et ciblent la zone de support récemment établie à 9 $. Le prix du SOL baisserait de plus de 30% si le scénario baissier se manifestait.

