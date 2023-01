Su Zhu est appelé par la communauté alors qu’il lance des accusations contre DCG | Cryptomonnaie

Alors que des problèmes de liquidité entourent le Digital Currency Group (DCG), le fondateur de Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu, a publié un fil Twitter contenant des allégations contre DCG et FTX. Cependant, le fondateur a immédiatement été appelé par la communauté crypto pour avoir blâmé les autres et ne pas avoir pris ses responsabilités.

Dans le fil, Zhu a afirmé que DCG avait joué un rôle dans l’effondrement de LUNA, maintenant appelé Terra Classic (LUNC). Zhu a affirmé que la société de capital-risque avait conspiré avec la bourse FTX pour attaquer LUNC et avait réalisé un profit en le faisant. Le fondateur de 3AC a également déclaré qu’au lieu de se restructurer suite aux pertes dues à la faillite de 3AC, DCG « a magiquement comblé le trou ».

Malgré les efforts de Zhu pour diaboliser DCG et FTX, la communauté pense qu’il devrait se concentrer sur ses propres méfaits.

L’animateur du Daily Gwei et le taureau Ether Anthony Sassano ont également appelé Zhu sur Twitter. Sassano a utilisé le sarcasme, affirmant que tout le monde était derrière l’effondrement de 3AC, à l’exception de Zhu et du co-fondateur Kyle Davis. « Ce sont des parties totalement innocentes qui ont simplement été forcées d’être du côté des perdants dans des stratégies commerciales très rentables », a-t-il écrit.

Pendant ce temps, le processus de mise en faillite de 3AC se heurte à des difficultés car ses fondateurs peuvent être situés en Indonésie et aux Émirats arabes unis, où il peut être difficile de faire appliquer les décisions de justice. Les avocats qui représentent les liquidateurs ont affirmé que les fondateurs de 3AC n’avaient pas réussi à se coordonner avec les liquidateurs au cours des derniers mois malgré l’acceptation d’un protocole de communication.

Le 2 décembre, l’équipe juridique des liquidateurs a également appelé les fondateurs de 3AC pour avoir parlé aux médias et être actif sur les réseaux sociaux sans s’engager avec eux. L’équipe juridique a affirmé que les fondateurs n’avaient eu que des discussions limitées avec les liquidateurs et avaient fréquemment changé de juridiction.