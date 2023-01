Bitcoin se prépare à bouger | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin a légèrement diminué au cours des dernières 24 heures – les traders n’ont toujours pas décidé de passer à l’offensive. C’est peut-être à cause d’un excès d’ordres de vente de mineurs en difficulté.

La première crypto-monnaie se négocie à près de 16,7 000 $ pour commencer la journée de mardi, après s’être retirée de sa moyenne mobile sur 50 jours mais en maintenant un biais positif à la hausse dans la tendance de plusieurs jours de bourse. Les bourses américaines reprennent leurs activités aujourd’hui pour augmenter la liquidité, y compris dans les crypto-monnaies.

Les commerçants doivent être préparés à ce qu’il puisse y avoir des tentatives de former de nouvelles tendances du marché à partir de la nouvelle année. Et cela pourrait être un mouvement décisif à la hausse ou une autre vente après une accalmie.

En ce qui concerne la saisonnalité, janvier est considéré comme un mois neutre pour BTC. Au cours des 12 dernières années, Bitcoin a terminé avec une croissance à six reprises. La croissance moyenne au cours des 12 dernières années a été de 22 %, tandis que la baisse moyenne a été de 17 %.

Dans le premier cas, BTC pourrait terminer janvier à environ 20 100 $. Deuxièmement, il pourrait se terminer à environ 13 700 $, mettant à jour les creux de novembre. Pendant ce temps, au cours des huit dernières années, le bitcoin a baissé en janvier à six reprises, laissant peu de chance aux acheteurs de la première crypto-monnaie.

Contexte de l’actualité

Le célèbre blogueur YouTube Coin Bureau estime que Bitcoin doit encore toucher le fond. À son avis, nous devrions nous attendre à ce que le BTC tombe à 10 000 $ au cours des trois premiers mois de 2023.

Le sentiment négatif sur le marché de la cryptomonnaie dominera jusqu’au printemps 2023, a déclaré le fonds de cryptomonnaie QCP Capital.

Le parlement italien a adopté un projet de loi visant à taxer les commerçants de crypto-monnaie. Les commerçants paieront désormais 26% sur les bénéfices réalisés à partir des actifs de trading numériques. De l’autre côté de la médaille, la Grande-Bretagne introduit des allégements fiscaux pour les étrangers qui négocient par l’intermédiaire de courtiers locaux afin de faire de Londres une plaque tournante du commerce de crypto, comme c’est le cas actuellement avec les devises et les métaux.