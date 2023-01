La bataille Ethereum contre Bitcoin se poursuit alors que l’ETH offre plus d’opportunités d’investissement aux commerçants | Cryptomonnaie

Le réseau Ethereum a plus que quadruplé les performances de Bitcoin avec 408,5 millions de transactions ETH en 2022.

Bitcoin reste toujours la crypto-monnaie la plus recherchée en 2022 et a signalé un volume de transactions plus stable dans son réseau.

L’écosystème diversifié d’Ethereum et les opportunités d’investissement sur le Web3 le distinguent du plus grand actif par capitalisation boursière.

Le réseau Ethereum a dépassé Bitcoin en volume total de transactions en 2022. Alors que le plus grand actif par capitalisation boursière a réussi à conserver sa domination dans l’intérêt pour la recherche en ligne et la stabilité des transactions

Les experts comparent les crypto-monnaies à grande capitalisation boursière sur le Web3 comme Bitcoin et Ethereum et concluent que l’ETH a un meilleur modèle économique sous-jacent, par rapport à d’autres actifs. Les projets et protocoles de l’écosystème d’Ethereum avec l’économie symbolique (valeur réelle) et le bon ajustement du marché des produits pourraient ajouter de nouvelles fonctionnalités et opportunités de revenus et continuer à susciter l’intérêt des investisseurs.

Le réseau Ethereum prend la tête avec des opportunités d’investissement plus élevées que Bitcoin

Le réseau Ethereum a surperformé Bitcoin en nombre total de transactions sur sa blockchain en 2022. Le réseau ETH a traité 408,5 millions de transactions contre 93,1 millions sur la blockchain de Bitcoin. Sur la base des données des graphiques Nasdaq et Yahoo, les transactions quotidiennes moyennes étaient d’environ 1,1 million pour ETH et 255 000 pour BTC.

Nombre de transactions Ethereum et Bitcoin en 2022

Le volume de transactions sur Bitcoin était plus stable et plus périodique qu’Ethereum. Les données révèlent une volatilité plus élevée des volumes de transactions sur la blockchain d’Ethereum en raison de pics de demande lors des lancements de NFT et de la frappe d’objets de collection numériques de premier ordre.

Fait intéressant, le volume de transactions plus élevé d’Ethereum peut être attribué à un plus grand nombre d’opportunités d’investissement dans l’écosystème de l’altcoin.

Ethereum offre d’énormes opportunités d’investissement web3, contrairement à Bitcoin

Fred Wilson, un capital-risqueur à New York, affirme que les entreprises du web3 réagiront probablement à la récession de 2023 de la même manière que les sociétés financières traditionnelles. En règle générale, les sociétés de financement traditionnelles lèvent des fonds pour faire face à l’impact négatif de la récession et soutenir leurs activités. Les crypto-monnaies à grande capitalisation comme Bitcoin et Ethereum pourraient susciter plus d’intérêt de la part des investisseurs, cependant, des deux, les perspectives sur l’ETH sont plus optimistes.

Wilson soutient que l’ETH possède le meilleur modèle économique sous-jacent de tous les actifs Web3. Le secteur Web3 devrait passer par un triage et les projets sans adéquation avec le marché des produits, avec une économie faible ou sans jeton pourraient échouer en 2023.

Bien qu’il y ait un grand surplomb dans le web3, le VC s’attend à une augmentation de la pression de vente sur les jetons web3 pendant au moins le premier trimestre de 2023. L’écosystème Ethereum a plusieurs objets de collection numériques, des œuvres d’art et des projets d’utilité du monde réel dans le web3 qui continuent à attirer l’attention des investisseurs. Cela fait pencher la balance en faveur de l’ETH car l’altcoin offre d’énormes opportunités d’investissement dans le web3 aux investisseurs, à travers l’hiver crypto, la propagation de la contagion FTX et la récession prévue en 2023.