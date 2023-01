Rallye des prix Bitcoin ou short squeeze: 93,5 millions de dollars de shorts BTC fermés sur Bitfinex | Cryptomonnaie

Les shorts Bitcoin d’une valeur de 93,5 millions de dollars ont été fermés en décembre 2022, cela pourrait-il être le signe qu’une hausse des prix BTC est imminente ?

Les experts affirment que la liquidation tardive des shorts implique une courte compression, le sentiment général et les perspectives doivent changer pour une cassure haussière.

Les prédictions de prix du Bitcoin pour 2023 vont de 30 000 $ à 250 000 $ alors que les analystes recherchent des opportunités de pointe pour les traders.

Les experts de Bitcoin se demandent si les mouvements récents du plus grand actif par capitalisation boursière sont révélateurs d’un rallye ou d’une compression courte. Un short squeeze se produit lorsqu’un actif qui a été dans une tendance baissière prolongée voit son prix augmenter soudainement et rapidement et que les vendeurs à découvert décident de réduire leurs pertes et de sortir de leurs positions. L’augmentation du prix du BTC pendant une courte compression peut durer de quelques semaines à quelques mois, en fonction d’autres facteurs influençant l’actif.

Les analystes restent optimistes quant à une reprise du prix du BTC en 2023, les haussiers poursuivent leur chasse à une cassure du Bitcoin.

Des courts métrages Bitcoin d’une valeur de 93,5 millions de dollars ont été liquidés en décembre, le rallye des prix BTC arrive?

Des shorts Bitcoin d’une valeur de 93,5 millions de dollars ont été fermés en décembre 2022 sur la plateforme d’échange de crypto-monnaie, Bitfinex. Un volume massif de shorts fermés implique que les traders étaient baissiers sur l’actif et ont décidé de réduire les pertes une fois que le prix du BTC a augmenté. Fait intéressant, cela signale également une incertitude dans la direction du prix du Bitcoin.

Shorts Bitcoin liquidés en décembre 2022 sur Bitfinex

Au cours du second semestre 2022, BTC a traversé plusieurs phases de faible volatilité et de mouvement latéral des prix. La volatilité est finalement revenue et les experts prédisent la même chose pour le premier trimestre 2023. Les maximalistes, les investisseurs et les commerçants de Bitcoin qui croient que BTC est la crypto-monnaie la plus supérieure disponible et celle qui est là pour rester à long terme soutiennent qu’une hausse des prix est imminente.

Au contraire, les experts techniques de The Trading Capital, une communauté de trading en ligne, estiment que la pompe de BTC n’est qu’une courte compression déclenchée par la liquidation de shorts en retard. Mais la tendance haussière doit être confirmée par une flambée du volume des échanges et une tendance positive des perspectives macroéconomiques. Les analystes affirment que le sentiment général des traders BTC est baissier et recommandent d’attendre une confirmation avant d’ouvrir une position longue sur l’actif.

Liquidations totales BTC

Sur la base du graphique ci-dessus de Coinglass, 9,12 millions de dollars en positions courtes et 2,02 millions de dollars en positions longues ont été liquidés au 2 janvier.

Prédiction de prix du Bitcoin pour 2023 : 30 000 $ à 250 000 $, perspectives haussières sur BTC

Les prédictions de prix du Bitcoin vont de 30 000 $ à 250 000 $ parmi les experts et les analystes. Tim Draper, un investisseur américain en capital-risque, a maintenu une position optimiste sur BTC et a prédit une course jusqu’à 250 000 $ d’ici la fin de 2023. L’objectif de Draper implique un rallye de 1 400 % dans la plus grande crypto-monnaie.

Carol Alexander, professeur de finance et présidente de la gestion des risques au Centre ISMA, affirme que Bitcoin est prêt pour des gains et soutient que la contagion FTX pourrait catalyser un «marché haussier géré». Alexander pense que BTC pourrait atteindre 50 000 $ en 2023.

Alistair Milne, un entrepreneur et investisseur britannique, a fixé un objectif de 45 000 $ pour la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. Milne pense que le prix du BTC devrait atteindre 150 000 $ à 300 000 $ d’ici la fin de 2024, arguant que « ce n’est pas le moment d’être baissier et c’est probablement une opportunité de pointe pour les haussiers ».

Le chercheur suédois et fondateur de Simp DAO Eric Wall pense que BTC pourrait pomper plus de 30 000 $ à un moment donné en 2023, sans calendrier précis. Wall soutient que 15 400 $ étaient le fond pour l’actif virtuel.