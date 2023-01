Les transactions Ethereum ont augmenté de 338% en 2022 mais Bitcoin reste le plus populaire | Cryptomonnaie

Le réseau Ethereum a éclipsé Bitcoin en termes de volume total de transactions l’année dernière, bien que le roi de la cryptomonnaie ait réussi à conserver sa couronne en matière d’intérêt pour la recherche en ligne.

Selon les données du Nasdaq et Ycharts partagées sur Reddit le 2 janvier, il y a eu 338% de transactions Ether (ETH 1 217 $) en plus en 2022 (408,5 millions) Bitcoin (BTC 16 726 $) (93,1 millions).

Volumes de transactions ETH vs BTC – Nasdaq/Ycharts via Reddit

Les valeurs indiquées dans le graphique sont en millions de transactions, avec des transactions quotidiennes moyennes d’environ 1,1 million pour ETH et 255 000 pour BTC.

Cependant, les volumes de transactions sur le réseau Bitcoin étaient plus stables et plus périodiques que o Ethereum, qui a connu beaucoup plus de volatilité dans les volumes de transactions. Cela était dû à des pics de demande à certains moments, tels que les lancements de NFT et d’autres événements gourmands en gaz tels que la frappe de XEN.

Les volumes de transactions plus importants d’Ethereum se sont poursuivis au cours de la nouvelle année, le nombre de transactions Ethereum le 2 janvier atteignant 924 614, soit une augmentation de 300 % par rapport aux 229 191 de Bitcoin le même jour, selon Bitinfocharts.

Volumes de transactions ETH vs BTC — Bitinfocharts

L’analyste qui a publié les mesures a déclaré qu’il était « sceptique quant aux gens qui disent qu’un renversement pourrait se produire un jour », ajoutant que ceux qui le préconisent ont des raisons de le faire maintenant.

Un retournement se produit lorsqu’une chaîne dépasse une chaîne de rang supérieur pour la même métrique, dans ce cas, les transactions et l’activité.

Les graphiques n’incluent pas non plus les transactions de couche 2, ce qui placerait Ethereum encore plus loin que Bitcoin pour cette métrique. Selon L2beat, le nombre de transactions L2 par seconde a en fait dépassé celui de la couche 1 Ethereum à la mi-octobre et est resté au-dessus depuis.

Cependant, bien qu’Ethereum puisse être en avance en termes de transactions et d’activités, Bitcoin reste la crypto-monnaie la plus recherchée en ligne.

Le 1er janvier, une newsletter de « In Bitcoin We Trust » a révélé que BTC a attiré le plus d’attention sur le moteur de recherche Google en 2022, avec 28,4 millions de recherches Google mensuelles à travers le monde.

Le rapport était d’accord avec Cointelegraph, qui a rapporté le 23 décembre qu’Ethereum n’avait pas atteint la deuxième ou même la troisième place pour la popularité de la recherche. Ces emplacements étaient occupés par les memecoins Shiba Inu (SHIB 0,000008 $) et Dogecoin (DOGE 0,07 $) respectivement.

Ethereum, à la quatrième place, avait 3,8 millions de recherches mensuelles mondiales, selon les données.