First mover Asia : Bitcoin célèbre la nouvelle année avec les anciens prix, stable à 16 700 $ | Cryptomonnaie

Bitcoin célèbre la nouvelle année avec les anciens prix

Nouvelle année. Vieille histoire.

Alors que les investisseurs savouraient les heures décroissantes du week-end prolongé des vacances du Nouvel An, le bitcoin s’est branché dans la même fourchette étroite qu’il a occupée pendant les 15 derniers jours de 2022.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière changeait de mains à environ 16 700 $, en hausse de 0,6 % au cours des dernières 24 heures dans un contexte de faible négociation typique de la saison des fêtes. La BTC oscille entre 16 400 et 17 000 dollars depuis la mi-décembre, lorsque les craintes d’inflation et de forte récession se sont ravivées.

Que les prix de la crypto rebondissent en 2023, et si oui, quand, est incertain, bien que les analystes semblent unis dans la conviction que la misère du marché ne dépassera pas le tourment de 2022 lorsque l’échec de novembre du géant de l’échange de crypto FTX a couronné une année de naufrages de l’industrie.

« La communauté crypto ne sera pas triste de voir le retour de 2022 et qui peut les en blâmer ? » a plaisanté Craig Erlam, analyste principal chez le teneur de marché des changes Oanda, dans un récent e-mail. « Qui sait ce qui va arriver en 2023, mais à tout le moins, ils espèrent mettre le scandale FTX derrière eux et se concentrer une fois de plus sur l’innovation et l’adoption. »

Pourtant, Erlam a également noté avec prudence: « Cela peut être beaucoup demander à court terme, surtout si d’autres facteurs du marché ne sont pas favorables. Ce sera sans aucun doute une autre année intrigante pour l’espace. »

Ether a suivi la voie du lundi de BTC pour rester dans sa propre fourchette de deux semaines entre 1 150 $ et 1 230 $. La deuxième plus grande crypto en valeur marchande se négociait récemment à environ 1 215 $, un gain de 1,3 % par rapport à dimanche, à la même heure. D’autres cryptos majeurs ont passé la journée en grande partie dans le vert avec XRP, le jeton de la blockchain publique open source XRP, XRP Ledger et MATIC, le jeton de la plate-forme de couche 2 Polygon Network, en hausse de plus de 4% et 3%, respectivement.

SOL, la crypto-monnaie native de la plate-forme de blockchain assiégée Solana, a poursuivi une poussée qui a commencé la semaine dernière lorsque le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a tweeté positivement sur le protocole. SOL a récemment augmenté de 13%, bien qu’à un peu plus de 11 $, il ait perdu 93% de sa valeur par rapport à il y a un an, alors qu’il se négociait à plus de 176 $ – en raison de son enchevêtrement avec l’écosystème Terra implosé et FTX.

Le CoinDesk Market Index (CDI), un indice mesurant les performances des cryptos, a récemment bondi de 1,5%.

Les indices boursiers ont clôturé leur propre année de détresse de manière appropriée, le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ayant tous légèrement baissé. Le Nasdaq, riche en technologies, a chuté de 33%, tandis que le S&P, qui a une composante technologique robuste, a plongé de près de 20% alors que les marchés reculaient sous les coups durs de l’incertitude macroéconomique, des troubles sociopolitiques et de la hausse des prix.

Pendant ce temps, les ondulations de FTX ont continué de s’élargir avec un co-fondateur de l’échange de crypto Gemini accusant le PDG de Digital Currency Group, Barry Silbert, de « tactiques de décrochage de mauvaise foi » alors que leurs sociétés respectives s’emmêlent sur un désaccord commercial précipité par l’implosion de plusieurs milliards de dollars de FTX à la fin de la dernière an.

Cameron Winklevoss a fustigé Silbert dans une lettre ouverte publiée sur Twitter, alléguant que le courtier en cryptomonnaie Genesis Global Capital et sa société mère, DCG, doivent 900 millions de dollars aux clients de Gemini. La lettre afirme que Gemini a attendu un accord de remboursement pendant six semaines en vain. DCG est également la société mère de CoinDesk.

Silbert a répondu, tweetant que DCG a remis aux conseillers de Genesis et Gemini une proposition le 29 décembre 2022, et n’a pas eu de réponse.

En ce qui concerne le paysage plus large, Erlam d’Oanda a écrit que beaucoup « dépendent désormais des données économiques et de la manière dont les entreprises prévoient de s’adapter à une récession potentiellement imminente ».

« Les données vers la fin de 2022 n’étaient pas aussi prometteuses qu’espéré et la communication de la Fed et d’autres est restée plus belliciste que ne le souhaiteraient les investisseurs », a-t-il écrit.

Les plus gros gagnants

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les jetons d’échange ne se soucient pas de ce que la SEC pourrait faire

Le jeton d’échange FTT de FTX est une sécurité.

C’est le commentaire incontesté que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a fait dans sa plainte contre l’ancienne dirigeante d’Alameda Research Caroline Ellison dans les derniers jours de 2022.

Depuis lors, de nombreux jetons d’échange sont en place. Les données de CoinGecko montrent qu’au cours de la semaine dernière, le jeton OKB d’OKX a augmenté de 30 % ; BNB a affiché des gains de 1,5 % ; et le KCS de KuCoin est en hausse de 1,7 %. HT de Huobi est en baisse de 4 % et Cronos de Crypto.com a chuté de 4,2 %, bien qu’ils soient tous deux assez modérés pour les marchés des actifs numériques.

Pendant des années, le marché a traité les jetons d’échange comme une sécurité sous n’importe quel autre nom.

Bien sûr, les dirigeants des bourses seraient prompts à vous dire que ces jetons ont de nombreuses caractéristiques qui ne ressemblent pas à un contrat d’investissement traditionnel – à savoir l’utilité, comme les remises pour les grands détenteurs – mais le prix des jetons d’échange a tendance à suivre l’actualité. Le jeton d’échange Tokocrypto de l’Indonésie s’est rallié lorsqu’il a été divulgué que Binance allait acheter l’échange ; Le jeton BNB de Binance tombe sur de mauvaises nouvelles ; Le FTT de FTX a chuté précipitamment début novembre, passant de 22,50 $ à 1,50 $ en une semaine, après que CoinDesk a annoncé la nouvelle fatidique du bilan d’Alameda.

« Si la demande de trading sur la plate-forme FTX augmentait, la demande pour le jeton FTT pourrait augmenter, de sorte que toute augmentation de prix en FTT profiterait aux détenteurs de FTT de manière égale et proportionnelle à leurs avoirs en FTT », a écrit la SEC dans sa plainte de décembre. « L’allocation importante de jetons à FTX a incité l’équipe de direction de FTX à prendre des mesures pour attirer plus d’utilisateurs sur la plate-forme de négociation et, par conséquent, à augmenter la demande et à augmenter le prix de négociation du jeton FTT. »

La jurisprudence favorise la SEC

Toutes ces affirmations faites par la SEC dans sa plainte sont incontestées. Ils ne sont pas testés devant les tribunaux de la manière habituelle, car Ellison est d’accord avec eux en vertu de son désir d’admettre sa culpabilité et de régler.

Et ainsi, la SEC a maintenant la jurisprudence de son côté pour poursuivre les autres jetons d’échange de premier plan sur le marché. Les échanges pourraient dire que ce n’est pas un problème parce que dans des cas antérieurs où la SEC qualifiait les jetons de sécurité, les défendeurs ont fait valoir que les lois américaines ne devraient pas s’appliquer à eux car ils sont par tous les comptes à l’étranger, et non spécifiquement destinés à ceux qui résident aux États-Unis. , et géré par des non-Américains.

Mais FTX était également offshore et disposait de mesures pour empêcher les résidents américains d’ouvrir des comptes sur la plate-forme (au lieu de les diriger vers FTX US). Pourtant, des millions d’Américains ont perdu de l’argent sur FTX, donc cet argument ne fonctionnera pas.

Mais se pourrait-il que le marché tienne déjà compte d’un régulateur hostile ?

« Le président de la SEC, Gary Gensler, a insisté sur son point de vue selon lequel les produits cryptomonnaies devraient généralement être réglementés en tant que valeurs mobilières », a déclaré à CoinDesk Ross Feingold, avocat spécial chez Titan Attorneys at Law, basé à Taipei. « De nombreuses mesures d’exécution récentes de la SEC montrent sa volonté d’engager des poursuites contre les échanges de crypto, ceux qui proposent de nouveaux porte-parole de la crypto et de la crypto-monnaie. »

Feingold pense que pour la SEC, le cas est facile à faire, compte tenu des critères du test Howey.

«On pourrait simplement échanger le nom du produit crypto avec le nom des actions d’une entreprise ou d’autres produits d’investissement que nous considérons généralement comme une sécurité; pour la SEC, cela n’a pas d’importance, car elle applique le test traditionnel », a déclaré Feingold.

Actions des régulateurs étrangers ?

Un joker pourrait être si d’autres régulateurs dans le monde emboîtent le pas et ciblent également les jetons d’échange. Les régulateurs de la plupart des pays d’Asie, par exemple, ont historiquement abordé la cryptomonnaie avec légèreté. Binance et FTX ne sont pas bloqués comme ils le sont aux États-Unis. Mais cela pourrait changer.

À Taïwan, par exemple, les investisseurs de détail ont perdu environ 500 millions de dollars avec l’effondrement de FTX. L’Indonésie, où les commerçants de cryptomonnaie sont plus nombreux que les commerçants d’actions, prévoit déjà une réglementation plus stricte après le FTX, sa Financial Service Authority ayant pour mandat de proposer un meilleur cadre réglementaire pour protéger les investisseurs.

« Un aspect intéressant de la volonté (ou de l’empressement) de la SEC de traiter la crypto comme une sécurité est qu’elle donne aux régulateurs ailleurs, y compris ici en Asie, la possibilité de simplement suivre l’exemple de la SEC, plutôt que de déterminer par eux-mêmes si la crypto est une la sécurité ou l’émission de règles d’offre publique ou de négociation spécifiques à la cryptomonnaie », a déclaré Feingold.

Le marché a peut-être déjà pris en compte une SEC hostile, mais voyons s’il a pris en compte d’autres régulateurs suivant simplement l’exemple de la commission.