Le prix du Lido DAO explose de 26% alors que la plate-forme de jalonnement liquide émerge comme le plus grand protocole DeFi | Cryptomonnaie

Lido DAO a dépassé MakerDAO en termes de valeur totale verrouillée dépassant 5,98 milliards de dollars.

Le prix du Lido DAO est remonté pour se négocier à 1,21 $ alors que les acheteurs prenaient les choses en main.

LDO doit maintenir sa présence au-dessus de la barre des 1 $ afin d’éviter un retour aux plus bas de six mois.

Lido DAO a explosé au cours des 24 derniers mois et s’est classé parmi les cinq premiers protocoles de financement décentralisé (DeFi). Cependant, au cours des dernières 24 heures, l’application décentralisée (Dapp) a réussi à revendiquer la première place alors que la valeur totale verrouillée (TVL) sur le protocole a atteint 5,98 milliards de dollars, dépassant les 5,92 milliards de dollars TVL de MakerDAO.

Le prix du Lido DAO réagit positivement

Le prix du Lido DAO a noté un pic au cours des deux premiers jours de la nouvelle année, la valeur du jeton DeFi étant passée de 0,95 $ à 1,21 $ au moment de la rédaction. L’augmentation provient de la réussite de Lido DAO sur le marché DeFi et devrait maintenir la tendance haussière pour son jeton natif, LDO.

À l’heure actuelle, le prix du Lido DAO est sous le choc de la montée en puissance de la pression d’achat alors que l’altcoin a atteint le seuil de surachat plus tôt lundi selon l’indice de force relative (RSI). Habituellement, c’est une indication d’un renversement de tendance qui pourrait conduire à un refroidissement du marché.

Cependant, l’indicateur Parabolic Stop and Reverse (SAR) contredit cette possibilité. L’indicateur est utilisé pour mesurer la tendance active dans le cas de l’actif, qui pour LDO, est une tendance haussière.

Si cette tendance haussière se poursuit, le prix du Lido DAO devra franchir son niveau de résistance immédiat à 1,25 $ et transformer la prochaine barrière de 1,28 $ en un plancher de support. Cela permettra à LDO d’initier un rallye de récupération et de marquer 1,43 $, marquant une augmentation de 19 % de la valeur par rapport à son prix de négociation actuel.

Graphique LDO/USD sur 4 heures

Compte tenu de l’absence de tendance haussière observée sur le marché au sens large, il existe également une possibilité de baisse.

Si le retracement du marché conduit à une correction, le prix du Lido DAO pourrait perdre le support de 1,16 $ et 1,06 $, ce qui conduirait la crypto-monnaie à marquer le niveau de support critique à 0,94 $. Un chandelier quotidien proche en dessous de ce niveau invaliderait la thèse haussière et pousserait le prix au plus bas de six mois d’environ 0,87 $, marquant une baisse de 27 % de la valeur.