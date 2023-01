Quelle est la probabilité que le prix du Bitcoin revienne à 19 000 $ avant les minutes du FOMC ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin montre une reprise au-dessus du support intermédiaire à 16 624 $.

Une résurgence de la pression d’achat à cette barrière pourrait déclencher une montée rapide à 17 000 $ et plus.

L’invalidation de la thèse haussière se produira avec un chandelier de quatre heures clôturé en dessous de 16 211 $.

Le prix du Bitcoin montre un épuisement clair de la tendance haussière après avoir récupéré au-dessus d’un niveau de support stable. Cette décision prépare probablement le terrain pour un rallye pour les traders BTC après une fin tranquille de 2022. Alors que la grande crypto pourrait prendre un certain temps pour déclencher cette décision, la lecture de décembre du Federal Open Market Committee (FOMC), qui devrait être publiée le Le 5 janvier pourrait servir de vent arrière aux perspectives haussières.

Le prix du Bitcoin prêt à faire du bruit en 2023

Le prix du bitcoin s’est redressé au-dessus du niveau de support intermédiaire à 16 624 $ après une hausse de 3 % au cours des trois derniers jours. Ce mouvement lent mais régulier a maintenant transformé le niveau susmentionné en un plancher de support. Ce faisant, l’indice de force relative (RSI) s’est également redressé au-dessus du point médian à 50, suggérant une résurgence de l’élan haussier.

Un nouveau test du point médian du RSI suivi d’un rebond indiquera que les traders BTC défendent ce niveau et pourraient faire allusion à un rallye pour le prix du Bitcoin. Par conséquent, les investisseurs doivent envisager un nouveau test de 16 624 $ comme niveau à accumuler.

La confirmation du mouvement haussier arrivera après que BTC ait renversé le point de contrôle (POC) à 16 800 $. Ce niveau est le niveau de volume échangé le plus élevé depuis le 5 novembre. Par conséquent, le renversement de cet obstacle confirmera la présence d’acheteurs volontaires et pourrait entraîner un mouvement du prix du Bitcoin à 17 306 $, qui est le point médian du krach de 11 % de la mi-décembre.

Au-delà du point médian, le prix du Bitcoin pourrait viser à retester la fourchette haute à l’obstacle de 18 401 $. Dans un cas très haussier, BTC pourrait atteindre le POC 2022 à 19 237 $. Cette décision indiquerait une hausse de 15% pour le grand crypto et ses détenteurs par rapport au niveau de support de 16 624 $.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock, qui ne montre aucun niveau de résistance jusqu’à 19 132 $, soutient ce mouvement non seulement à 17 306 $ mais à 19 237 $. Ici, environ 6,45 millions d’adresses qui ont acheté près de 3,3 millions de BTC sont « hors de l’argent ». Par conséquent, une entrée dans ce groupe d’investisseurs sous-marins pourrait déclencher une vente d’investisseurs cherchant à atteindre le seuil de rentabilité.

Par conséquent, un sommet local pourrait former environ 19 000 $.

CTB GIOM

D’autre part, le scénario à la hausse pour le prix du Bitcoin sera invalidé si BTC fait basculer la fourchette basse à 16 211 $ en un niveau de résistance sur la période de quatre heures. Bien que la manipulation puisse déclencher une vente rapide en dessous du niveau susmentionné, les investisseurs doivent attendre la confirmation pour clôturer leur position longue, qui arrivera si BTC produit un plus bas inférieur à 16 211 $.

Dans un tel cas, le prix du Bitcoin pourrait envisager la liquidité en dessous du creux du 28 novembre à 15 970 $, et même les creux égaux formés à 15 443 $.