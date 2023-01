Le prix de Solana envisage un rallye de 30% après avoir tiré jusqu’à 11 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a bondi de 13 % au cours des dernières 24 heures après être tombé en dessous de 10 $ vers la veille du Nouvel An.

Le prix de Solana pourrait poursuivre sa hausse si la pression haussière active se maintenait.

Le prix de Solana se retrouverait en difficulté s’il perdait son support critique de 8,76 $, car cela invaliderait la thèse haussière.

Le prix de Solana trace sa propre route, peignant le vert, malgré le marché plus large ne notant aucune réaction de ce type. Cependant, alors que la tendance haussière continue de s’accumuler, la crypto-monnaie fait face à la menace d’un renversement de tendance à court terme, ce qui pourrait être évité si ce qui suit se produisait.

Le prix de Solana se rapproche de la reprise

Le prix de Solana a noté une augmentation soudaine de sa valeur alors que l’actif s’échangeait à 11,16 $. La hausse de 13 % observée au cours des dernières 24 heures est intervenue après que l’altcoin a enregistré une baisse de près de 16 % vers la fin de 2022.

Se remettant de la même chose, le prix de Solana a grimpé du plus bas de 7,96 $ pour s’échanger à 11,16 $ au moment de la rédaction. Actuellement, la crypto-monnaie est sur le point de transformer la résistance de la moyenne mobile exponentielle de 30 jours en support.

Si le prix de Solana parvient à transformer le niveau de résistance immédiat en un plancher de support à 11,70 $, il pourrait être en mesure d’amorcer une reprise et de faire monter les prix. Une hausse à partir de ce point pourrait voir un obstacle autour de 12,27 $. Les briser donnerait à SOL l’élan nécessaire pour atteindre 12,80 $ et marquer un rallye de 30 %.

Pour ce faire, la pression acheteuse doit rester forte. Alors que sur le graphique de 4 heures, la crypto-monnaie pourrait être proche de la zone de surachat, sur la période quotidienne, l’indice de force relative (RSI) ne fait que passer de la zone de survente.

Graphique SOL/USD sur 4 heures

Si la tentative de reprise s’effondre et que le prix de Solana s’effondre, il devrait trouver suffisamment de niveaux de support pour rebondir et ralentir la baisse des prix. Les niveaux de support à 10,24 $ et 9,61 $ constitueraient les premières lignes de défense. Cependant, si le prix tombe en dessous du support critique de 8,76 $, la thèse haussière serait invalidée, entraînant la chute de Solana au plus bas sur 21 mois de 7,77 $.