Prédiction de prix Litecoin: dernier train à 100 $ | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin a produit un rallye de 8 %, dépassant un niveau de résistance clé.

LTC montre un potentiel de remontée vers 100 $.

L’invalidation de la tendance haussière est une brèche en dessous de 61 $.

Le prix du litecoin affiche des preuves convaincantes qu’une hausse à contre-tendance pourrait se produire. Des niveaux clés ont été définis pour interpréter le déménagement potentiel de LTC.

Le prix du Litecoin revient à 100 $

Le prix du litecoin a été sur le radar de tous les commerçants, car le jeton « Silver to Bitcoin’s Gold » a fait preuve de force sur le marché tandis que d’autres crypto-monnaies ont échoué. Le 2 janvier, LTC est en hausse de 8 % sur la journée, les haussiers ayant produit un croisement haussier entre la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours et la moyenne mobile simple sur 21 jours.

Le prix du Litecoin est actuellement vendu aux enchères à 75,41 $. La flambée a également permis aux haussiers de reconquérir la ligne médiane d’un canal de tendance parallèle qui a fait office de résistance à plusieurs reprises en 2022. La nouvelle influence haussière devrait permettre au Litecoin de se rallier vers l’autre côté du canal de tendance parallèle près de 100 $.

Graphique LTC/USD sur 1 jour

Un outil de retracement de Fibonacci entourant le rallye en baisse le plus prononcé depuis le plus haut de novembre 2021 à 306 $ et le plus bas de 2022 à 40,52 $ montre le prix de négociation actuel juste en dessous du niveau de 23,6 % de Fib. Si le marché est véritablement haussier, le prix LTC pourrait remonter dans la variante de 50 % à 111 $ et potentiellement la poche dorée, le niveau de 61,8 % de Fib à 141 $, dans les semaines à venir.

Néanmoins, les traders qui cherchent à participer au jeu spéculatif de la contre-tendance devront évaluer leur risque en conséquence. L’invalidation de la thèse haussière dépendrait du swing bas du 21 décembre à 61 $ restant non étiqueté. En cas de rupture, le biais pourrait se rediriger vers le sud et voir les baissiers s’attaquer au plus bas de 2022 à près de 40,52 $ dans le processus, entraînant une baisse de 46 % par rapport à la valeur marchande actuelle.