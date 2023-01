Prédiction de prix Shiba Inu: les traders SHIB peuvent-ils gagner en janvier? | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a clôturé en décembre avec une perte de 13 % de sa valeur marchande.

SHIB reste submergé sous la zone de support de novembre.

Les haussiers doivent franchir la zone de 0,00000834 $ en support pour envisager de viser des cibles haussières.

Le prix du Shiba Inu a terminé en 2022 sur une note baissière. Maintenant, alors que la nouvelle année commence, les traders tentent de reconquérir du territoire et de remettre les fonds perdus entre les mains des investisseurs.

Le prix du Shiba Inu est sous l’eau

Le prix du Shiba Inu n’a pas encore affiché les indices haussiers nécessaires pour justifier l’ajout de plus de jetons SHIB aux portefeuilles des commerçants. L’enchère de décembre s’est soldée par une perte de 13% de la valeur marchande par rapport au prix d’ouverture, les haussiers n’ayant pas réussi à déclencher le rallye prévu de fin d’année.

Shiba Inu se négocie actuellement à 0,00000820 $. Le 2 janvier, les délais plus courts sont baissiers, mais les haussiers tentent de modifier le récit. La moyenne mobile exponentielle de 8 jours (EMA) a été basculée avec succès dans le support, et maintenant la moyenne mobile simple de 21 jours (SMA) s’engagera bientôt avec la pièce meme notoire.

Graphique SHIB/USDT sur 12 heures

Un obstacle haussier du SMA de 21 jours (positionné à 0,00000834 $) pourrait provoquer un rallye vers le point médian de la fourchette de négociation de décembre près de 0,00000900 $. Le prix du Shiba Inu augmenterait de 11 % si les traders réussissaient.

Au contraire, SHIB reste supprimé sous la zone de support cassée de novembre. Une rupture du plus bas de décembre à 0,00000780 $ pourrait être le catalyseur d’un événement de balayage des plus bas ciblant le plus bas de 2022 à 0,00000714 $. Le prix SHIB baissera de 13% si le scénario baissier se produit.

Il convient de noter qu’une zone de liquidité ininterrompue à partir de 2020 se situe 30 % en dessous de la fourchette de négociation actuelle à 0,00000632 $. Par conséquent, plonger dans le marché pour une opportunité de prise de couteau en prédiction d’un double creux près des creux annuels serait malavisé.