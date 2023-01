Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : prévoir les premiers mouvements de 2023 | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin s’est stabilisé en décembre avec une perte mensuelle de 4 % de la valeur marchande.

Le prix d’Ethereum pourrait baisser de 50 % si les haussiers perdent le support de la zone de 1 100 $.

Le prix du XRP a chuté de 10 % le 2 janvier, mais les haussiers ont rapidement rebondi.

Le marché de la crypto a produit une action de prix banale pour clôturer 2022, car les trois crypto-monnaies ont échappé au Santa Rally prévu. 2023 pourrait être due à une action plus à la baisse des prix si l’effort terne des traders se poursuit.

Le prix du Bitcoin termine 2022 sur une note baissière

Le prix du bitcoin a produit une action décevante sur les prix tout au long du mois de décembre, les investisseurs anticipant un Santa Rally de fin d’année qui n’a jamais eu lieu. Comme les dernières heures de 2022

ralentie, la monnaie numérique peer-to-peer est restée submergée sous la barrière de 17 000 $. En fin de compte, BTC réglerait l’enchère de décembre avec une perte de valeur marchande de 4 % depuis le début du mois.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 16 707 $. Les traders de contre-tendance tentent toujours de produire un crypto 180. Pour ce faire, le prix de stabilisation de novembre à 17 163 $ sera une zone nécessaire à conquérir et à retourner comme support. La première preuve du rallye de la tendance haussière en cours serait une violation de la moyenne mobile simple sur 21 jours à 16 870 $. L’indicateur a rejeté les traders BTC à deux reprises le mois dernier, et le troisième rejet pourrait être le catalyseur d’un événement de balayage des bas ciblant le plus bas de 2022 à 15 476 $.



Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Le prix d’Ethereum pourrait baisser énormément

Le prix Ethereum a clôturé en décembre avec une perte de 3 % de la valeur marchande. Alors que le jeton de contrat intelligent décentralisé est connu pour diverger de l’action des prix de Bitcoin, le quatrième trimestre de 2022 a été témoin d’une corrélation significative entre les deux géants de la cryptomonnaie.

Le prix Ethereum se négocie actuellement à 1 216 $. Après avoir trouvé un support près de la zone de 1 100 $ à la mi-décembre, les haussiers ont produit une ligne de tendance ascendante. La consolidation planant directement au-dessus de la barrière de support suggère des problèmes pour le plus bas de 2022 à 880 $.

Un chandelier de clôture quotidien sous la ligne de tendance serait problématique. Les investisseurs pourraient subir une perte allant jusqu’à 50 % en ciblant la zone de 650 $. La zone cible est un niveau de retracement de 50%, extrait d’un outil de retracement de Fibonacci entourant la course haussière 2020-2021 du plus bas de 86 $ au plus haut de 4 850 $.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Le prix XRP montre une liquidation au début du mois

Le prix du XRP a montré une sévérité beaucoup plus baissière alors que le jeton de remise numérique s’est clôturé en décembre avec une perte de 16 % de la valeur marchande. Le 2 janvier, les baissiers ont tenté de franchir le creux de 2022 à 0,287 $, mais n’ont pas réussi. Le XRP a chuté de 10 %, produisant un creux de 0,30 $, mais le prix a rapidement rebondi dans la zone de 0,34 $.

Le prix Ripple est maintenant mis aux enchères à 0,345 $. Bien que la récente liquidation soit un geste haussier attrayant, les investisseurs devraient envisager de rester à l’écart pour plusieurs raisons. La moyenne mobile exponentielle sur 8 jours et la moyenne mobile simple sur 21 jours se situent directement au-dessus de la fourchette de négociation actuelle.

De plus, l’indicateur de volume montre le mouvement récent comme une journée de négociation relativement normale, avec seulement 480 millions de dollars de transactions effectuées pendant l’enchère. Le creux du 18 juin à 0,287 $ a produit près de deux fois plus de transactions à 866 millions de dollars et a été le catalyseur du redressement de 75 % du XRP au niveau de 0,56 $ quelques semaines plus tard. Au moment d’écrire ces lignes, les haussiers devront produire plus d’indices pour envisager un véritable retournement du marché en cours.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour