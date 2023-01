Prédiction du prix du litecoin : pourquoi LTC sera le premier altcoin à se rallier en 2023 | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin montre une formation claire en double sommet autour de 70,86 $, indiquant un potentiel de recul.

Les supports de 68,46 $ et 67,41 $ sont des inefficacités formées sur les quatre heures et sont des niveaux d’accumulation pour les investisseurs.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 66,13 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière pour LTC.

Le prix du litecoin (LTC) subit un recul après sa montée exponentielle le 22 novembre. Ce rallye a fourni un signal d’inversion clair, qui a été suivi d’un profond retracement. Les investisseurs doivent porter une attention particulière à LTC alors qu’il tente de sortir de l’ornière et de déclencher une autre montée en flèche.

Le prix du litecoin et ses perspectives positives

Le prix du litecoin a augmenté de 79 % en deux semaines entre le 9 novembre et le 23 novembre 2022. Finalement, l’altcoin a créé un double sommet à 84,88 $, signalant la fin d’une tendance haussière et le début d’une tendance baissière. En conséquence, LTC a perdu 28 % et créé un plancher local à 61,63 $, coïncidant avec le niveau de retracement de 62 %.

Cette formation de base a été suivie d’une montée en puissance de 18%, où LTC forme actuellement un sommet local à 72 $.

Un retracement mineur à 68,46 $ et des inefficacités de 67,41 $ sont les meilleurs niveaux à accumuler alors que le prix du Litecoin augmente pour un rallye avant la réduction de moitié. Le litecoin subira une réduction de moitié en 2023, ce qui fera chuter l’émission de LTC de 12,5 à 6,25 par bloc. Cet événement devrait avoir lieu en août, mais historiquement, l’altcoin se rallie environ 200 jours avant le début de la réduction de moitié. Par conséquent, les investisseurs peuvent compter sur le prix du Litecoin pour déclencher un rallye massif à l’avenir.

Un rebond à partir de 68,46 $ entraînera probablement une hausse de 25 % qui récupère la liquidité restant au-dessus de 84,88 $.

Bien que ce mouvement soit une reprise à court terme, les objectifs à long terme incluent 92 $, 95 $ et le niveau psychologique de 100 $.

Graphique LTC/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Litecoin, les investisseurs doivent porter une attention particulière à la façon dont les haussiers peuvent réagir après un recul mineur. Si les acheteurs ne parviennent pas à intervenir et à produire une montée en puissance, cela dénotera une faiblesse. Dans un tel cas, un chandelier quotidien clôturant en dessous de 66,13 $ créera un plus bas plus bas et modifiera la structure du marché en faveur des baissiers.

Ce développement invalidera la thèse haussière pour LTC et pourrait faire baisser l’altcoin pour retester le niveau de support de 61,63 $.