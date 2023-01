Ethereum se prépare pour le hard fork de Shanghai en mars 2023, l’ETH s’effondrera-t-il sous la pression de vente | Cryptomonnaie

Les développeurs du réseau Ethereum se préparent pour le hard fork de Shanghai avec une date de sortie cible de mars 2023.

La mise à niveau comprendra la proposition d’amélioration Ethereum EIP 4895 qui permettra de retirer les jetons Ether jalonnés.

Le prix d’Ethereum pourrait s’effondrer sous la pression de vente des jetons déverrouillés.

Ethereum, le deuxième plus grand altcoin par capitalisation boursière, est sur la bonne voie pour débloquer des jetons ETH jalonnés après le hard fork de Shanghai en mars 2023. La mise à niveau comprend une proposition d’amélioration qui permet aux utilisateurs de débloquer leur ETH. L’altcoin est susceptible de lutter contre la pression de vente croissante de l’événement.

Les développeurs d’Ethereum se préparent pour le hard fork de Shanghai

Les développeurs d’Ethereum travaillent sur le « Surge » après la réussite de la fusion. La fusion a été la transition du réseau altcoin d’un réseau de preuve de travail à un réseau de preuve d’enjeu, réduisant sa consommation d’énergie de 99 %. Les développeurs travaillent sur le hard fork de Shanghai et le déverrouillage des jetons jalonnés via la proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) 4895.

The Surge était censé être mis en ligne avec la prochaine mise à niveau de la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière. Les développeurs ont récemment confirmé que « The Surge », EIP 4844, connu sous le nom de proto-danksharding, sera prioritaire après le déverrouillage du jeton jalonné. « The Surge » devait augmenter l’évolutivité des solutions de mise à l’échelle de couche 2 de plusieurs ordres de grandeur et préparer la chaîne pour le sharding.

Dans le cas d’Ethereum, le sharding est le concept de division de gros volumes de données nécessaires pour les roll ups sur l’ensemble du réseau blockchain. Cela pourrait aider à réduire la congestion du réseau et à augmenter les transactions par seconde.

En réponse aux critiques concernant le manque de fonctionnalité de retrait d’Ethereum depuis décembre 2020, les développeurs ont donné la priorité à l’EIP 4895 pour la prochaine mise à niveau de la chaîne Ethereum.

À quoi s’attendre du prix Ethereum après le déverrouillage de l’ETH jalonné

Le prix Ethereum pourrait connaître une volatilité proche de l’événement de déverrouillage du jeton. Il reste à voir s’il s’agit d’un événement «vendre l’actualité» et s’il est évalué avant le hard fork de Shanghai. Guy, un analyste crypto chez Coin Bureau, estime que la possibilité de « désengager » les jetons ETH jalonnés pourrait encourager les investisseurs à jalonner plus d’Ethereum et à amortir l’impact du déblocage sur les prix.

Guy a été cité comme disant:

Maintenant, je ne serais pas du tout surpris si c’était légèrement baissier à court terme si nous voyions des ventes. Mais je pense que l’avenir de l’ETH est tellement, tellement brillant, et je pense que Shanghai, en supposant que cela se passe sans accroc comme l’a fait la fusion, alors je pense que 2023 pourrait être une très grande année pour Ethereum et pour l’ETH.

L’expert pense qu’Ethereum pourrait négocier latéralement pendant la majeure partie de 2023.