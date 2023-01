Les baleines Litecoin se préparent pour la troisième réduction de moitié, jusqu’où ira le prix du LTC ? | Cryptomonnaie

Le réseau Litecoin se prépare pour sa troisième réduction de moitié où la récompense de bloc sera réduite à 12,5 LTC par bloc.

Litecoin a récemment franchi deux étapes clés, 52 millions de nouvelles adresses ont rejoint le réseau de l’altcoin et il a réalisé 39 millions de transactions en 2022.

Le prix LTC pourrait récupérer ses pertes alors que le nombre d’adresses de baleines augmente, il reste à voir s’il s’agit d’un événement de vente.

Le réseau Litecoin se prépare pour sa troisième réduction de moitié en 2023. Les développeurs du réseau altcoin se préparent à ce que la récompense de bloc soit réduite de moitié à 12,5 LTC par bloc. L’alternative Bitcoin a franchi deux étapes clés en 2022, dans les nouvelles adresses de portefeuille et le nombre total de transactions sur le réseau.

Le nombre d’adresses de baleines Litecoin grimpe avant la troisième réduction de moitié

La réduction de moitié du litecoin est un événement clé où la récompense globale est réduite de moitié et l’événement se produit une fois tous les quatre ans. L’offre LTC est actuellement plafonnée à 84 000 000 Litecoins et l’offre fixe rend l’altcoin rare et déflationniste.

L’objectif du halving est de préserver le pouvoir d’achat de l’actif. Il y a eu deux réductions de moitié depuis le lancement de l’altcoin en 2011. La première réduction de moitié a été effectuée en août 2015, la récompense globale a été réduite à 25 LTC.

Les deux précédentes réductions de moitié consécutives ont entraîné une hausse du prix de l’altcoin. La flambée des prix après la réduction de moitié est attendue au second semestre 2023, l’événement étant prévu pour août 2023. Une réduction de 50 % du nombre de Litecoins frappés a entraîné deux événements : une flambée du prix de l’actif et un marché crypto haussier. qui s’ensuit dans les années suivantes, conduisant à la réduction de moitié du BTC.

Bien que les performances passées ne soient pas un indicateur des performances futures, la réduction de moitié pourrait aider à établir une voie claire vers l’avenir.

Litecoin réduit de moitié un et deux et impact sur les prix

On peut voir dans le graphique ci-dessus que le prix du Litecoin a augmenté au cours des deux moitiés indiquées par une icône de smiley. Fait intéressant, LTC a réalisé des gains impressionnants contre BTC dans les jours et les semaines qui ont suivi la réduction de moitié.

Sur la base des données de Santiment, le rapport de prix Litecoin par rapport au Bitcoin est resté élevé alors que le nombre d’adresses de portefeuille importantes a augmenté depuis mai 2022. Le rapport de prix LTC/BTC a augmenté de 130 % depuis le 12 juin 2022. Le réseau a franchi une étape clé en termes de d’adresses détenant plus de 1 000 LTC en deux ans.

Les adresses de requins et de baleines en litecoin ont atteint leur plus haut niveau depuis deux ans

Les analystes prédisent le prochain sommet du Litecoin en 2023

Maître Kenobi, un analyste et trader crypto, affirme que le Litecoin pourrait nager contre le S&P 500 et avoir une course de pré-réduction de moitié lors d’un crash potentiel de l’indice. L’expert technique a partagé un graphique.

Prédiction Litecoin par Maître Kenobi

Kenobi pense que la saison de réduction de moitié du LTC est arrivée et que l’alternative Bitcoin pourrait atteindre le niveau de 485 $. L’altcoin a connu une baisse de près de 90% au cours des deux cycles précédents, c’est pourquoi les analystes pensent que le jeton de paiement est prêt pour une cassure haussière, vendez l’événement d’actualité avant la troisième réduction de moitié.