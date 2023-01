Bitcoin et Ethereum pour lutter contre la pression croissante des liquidités en 2023, voici à quoi s’attendre | Cryptomonnaie

Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum ont anéanti tous les gains des sommets euphoriques de 2022 sous la pression de vente croissante sur le marché baissier.

Les données économiques de novembre-décembre montrent des signes de récession aux États-Unis et en Europe, la Fed pourrait rester belliciste.

Les traders sur le marché des taux d’intérêt s’attendent à ce que les taux atteignent un pic en mars 2023, augmentant la liquidité des crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum.

Bitcoin et Ethereum pourraient assister à un pic de pression sur les liquidités au premier trimestre 2023 alors que la réserve fédérale américaine maintient sa politique belliciste. Le sentiment à mi-parcours sur le marché des options reste baissier. Un rebond des prix de la cryptomonnaie est loin d’être basé sur les perspectives macroéconomiques.

Lisez également: Bitcoin sur le point d’être sous-évalué alors que les réserves de pièces stables chutent à des niveaux haussiers d’avant 2021

Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum pourraient s’effondrer sous la pression des vendeurs

Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum ont plongé avec la pression de vente croissante en 2022. Les trois principaux facteurs influençant les prix de la cryptomonnaie étaient les politiques bellicistes de la Réserve fédérale américaine favorisant des taux d’intérêt plus élevés pour freiner l’inflation, l’effondrement de l’écosystème de jetons Terra LUNA, UST et la propagation de la contagion FTX.

Selon les analystes de la Blofin Academy, le premier semestre 2023 verra Bitcoin et Ethereum confrontés à une forte pression de liquidité. Les données économiques de novembre et de décembre ont montré que des signes de récession aux États-Unis et en Europe sont apparents. Alors que l’économie américaine reste forte, il existe suffisamment de preuves que la Réserve fédérale américaine maintiendra une politique belliciste jusqu’en 2023.

Une inflation élevée ne laisse d’autre choix à la Banque centrale européenne que de relever les taux d’intérêt de manière agressive.

Taux d’inflation de l’UE et des États-Unis

Les experts estiment que le taux d’intérêt maximal de la Réserve fédérale américaine restera en place pendant au moins six mois et que les taux devraient culminer en mars 2023.

La pression de liquidité sur les deux plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière, Bitcoin et Ethereum, restera donc élevée.

Le sentiment des investisseurs dans les options reste baissier

Sur le marché des options, le sentiment à mi-parcours est relativement baissier.

Le sentiment ne s’est pas amélioré depuis le début de 2022. Les investisseurs institutionnels et professionnels sont concentrés sur le marché des options, donc une analyse des changements permet de juger efficacement de la direction du marché de la cryptomonnaie.

Le secteur de la cryptomonnaie basé sur les options, qui comprend les activités de négociation d’options centralisées / décentralisées, les produits structurés, l’analyse des données du marché des options, se développera davantage en 2023 à mesure que davantage d’institutions professionnelles, de teneurs de marché et d’investisseurs individuels rejoindront le marché. Les détenteurs de Bitcoin et d’Ethereum pourraient souffrir davantage au premier trimestre 2023 à mesure que la pression de vente sur ces actifs à risque augmente.