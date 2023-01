Robert Kiyosaki ramasse Bitcoin avant que les réglementations cryptomonnaies n’écrasent l’innovation | Cryptomonnaie

Robert Kiyosaki a révélé qu’il récupérait Bitcoin avant que la plupart des jetons cryptomonnaies ne soient classés comme titres et que l’innovation ne soit écrasée.

L’auteur et entrepreneur Rich Dad Poor Dad recommande aux traders d’accumuler de l’or, de l’argent et du Bitcoin pendant l’hiver crypto.

Kiyosaki soutient que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a classé Bitcoin comme une marchandise et que la plupart des autres jetons sont des valeurs mobilières.

Robert Kiyosaki, un entrepreneur américain et auteur de Rich Dad and Poor Dad s’empare de Bitcoin. Avant que la réglementation crypto ne devienne courante, Kiyosaki veut accumuler du Bitcoin.

Robert Kiyosaki recommande aux commerçants de récupérer Bitcoin

Robert Kiyosaki, l’entrepreneur américain, a déclaré à ses 2,3 millions de followers sur Twitter qu’il était optimiste sur le Bitcoin car contrairement à la plupart des crypto-monnaies, le BTC est une marchandise selon le régulateur financier américain.

Kiyosaki soutient que la Securities and Exchange Commission des États-Unis considère le Bitcoin comme une marchandise et que l’actif ne serait donc pas impacté par les actions futures du régulateur. L’entrepreneur dit à ses abonnés sur Twitter que la SEC américaine considère la plupart des altcoins comme des titres. Cette classification des jetons par le régulateur financier américain pourrait étouffer l’innovation en matière de crypto.

L’entrepreneur explique qu’il est « très excité » par Bitcoin et considère l’actif comme une marchandise similaire à l’or, à l’argent et au pétrole. Les réglementations de la SEC pourraient écraser les altcoins, mais la marchandise, BTC, survivra probablement à la réglementation cryptomonnaie.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a affirmé à plusieurs reprises que le Bitcoin est une marchandise et que la plupart des autres jetons sont des titres. Rostin Behnam, président de la Commodities Futures Trading Commission, a confirmé que le BTC est une marchandise. La division d’application de la SEC se concentre sur la crypto et la commission a été critiquée pour son approche des crypto-monnaies.

L’effondrement de l’échange FTX, sa faillite et la propagation de la contagion ont poussé les régulateurs à finaliser un cadre pour réglementer les actifs numériques. Les banques centrales du monde entier évaluent la nécessité d’une réglementation sur les pièces stables et d’une taxation des crypto-monnaies. Les pièces stables sont considérées comme le point d’entrée pour les commerçants. Par conséquent, la réglementation d’actifs tels que USD Tether (USDT) et USDC est le début d’un cadre plus large pour la réglementation de la cryptomonnaie en 2023.